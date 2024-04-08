Аким Петропавловска Серик Мухамедиев обратился к жителям подтапливаемых районов Петропавловска с просьбой заранее подготовиться к эвакуации и поблагодарил горожан за помощь в проведении противопаводковых мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

С.Мухамедиев сообщил, что паводковая ситуация в регионе остается критической. Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составил 415 см. Этот показатель превышает уровень 2017 –го года. Вода идет в сторону Петропавловска. Есть большой риск затопления районов города — Заречный, Кожевенный, Тепличное, Подгора — где проживают более 2 000 человек и 29 дачных сообществ.

— Жителям указанных микрорайонов необходимо перевезти ценные вещи, животных. Нуждающимся будет оказана помощь. Период паводков можно переждать у близких, либо расположиться в эвакуационных пунктах. Уважаемые дачники! Хочу заверить, никто препятствовать не будет перевозке вашего имущества! Дороги для этого открыты. Времени нет — не ждите прихода воды! Принимайте все меры уже сейчас! — обратился аким города.

Он добавил, что в зоне риска находится объект жизнедеятельности — горводоканал. Там ведут работы по обвалованию затопляемых участков.