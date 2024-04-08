Времени нет, не ждите прихода воды — аким Петропавловска обратился к жителям
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев обратился к жителям подтапливаемых районов Петропавловска с просьбой заранее подготовиться к эвакуации и поблагодарил горожан за помощь в проведении противопаводковых мероприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
С.Мухамедиев сообщил, что паводковая ситуация в регионе остается критической. Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составил 415 см. Этот показатель превышает уровень 2017 –го года. Вода идет в сторону Петропавловска. Есть большой риск затопления районов города — Заречный, Кожевенный, Тепличное, Подгора — где проживают более 2 000 человек и 29 дачных сообществ.
— Жителям указанных микрорайонов необходимо перевезти ценные вещи, животных. Нуждающимся будет оказана помощь. Период паводков можно переждать у близких, либо расположиться в эвакуационных пунктах. Уважаемые дачники! Хочу заверить, никто препятствовать не будет перевозке вашего имущества! Дороги для этого открыты. Времени нет — не ждите прихода воды! Принимайте все меры уже сейчас! — обратился аким города.
Он добавил, что в зоне риска находится объект жизнедеятельности — горводоканал. Там ведут работы по обвалованию затопляемых участков.
— Люди и техника работают 24\7 на износ. Поэтому нужна ваша помощь. Хочу призвать всех неравнодушных горожан — вы можете присоединиться к работе по усилению дамб в поселках Заречный, Кожевенный, по Ущева. Хочу выразить благодарность неравнодушным жителям района Подгоры. Вместе со службами со вчерашнего дня они укрепляют земляной вал на объездной дороге. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие! Выполняйте рекомендации специалистов! Ни один житель и его имущество не останется без внимания! — подчеркнул С. Мухамедиев.