Рекордных значений достигла высота перелива на водохранилище в СКО

В Северо-Казахстанской области высота перелива через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составила 415 см. Это на 77 см выше уровня 2017 года и рекордное значение с 1968 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, за сутки перелив возрос на 80 см. В предыдущие двое суток, 6 и 7 апреля — 170 и 125 см, соответственно.

Ранее директор североказахстанского «Казгидромета» Кымбат Мергалимова отмечала, что на 6 — 12 апреля прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище ожидается в объеме 2 400 — 3 600 млн кубометров. Высота перелива может достигнуть 430 см на пике.

Накануне на брифинге в СЦК заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил, что пик паводка в регионе ожидается на этой неделе.