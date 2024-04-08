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    09:54, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Рекордных значений достигла высота перелива на водохранилище в СКО

    водохранилище
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области высота перелива через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составила 415 см. Это на 77 см выше уровня 2017 года и рекордное значение с 1968 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, за сутки перелив возрос на 80 см. В предыдущие двое суток, 6 и 7 апреля — 170 и 125 см, соответственно.

    Ранее директор североказахстанского «Казгидромета» Кымбат Мергалимова отмечала, что на 6 — 12 апреля прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище ожидается в объеме 2 400 — 3 600 млн кубометров. Высота перелива может достигнуть 430 см на пике.

    Накануне на брифинге в СЦК заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев сообщил, что пик паводка в регионе ожидается на этой неделе. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Вода Водохранилище Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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