На следующей неделе ожидается пик паводка в СКО

Пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Как только большая вода пройдет через Акмолинскую область, это буквально около 3-4 дней осталось, и затем большая вода по Есилю придет в Северо-Казахстанскую область. Затем потепление в конце третьей декады в Восточной-Казахстанской области тоже приведет к половодью. Здесь все силы и средства также должны будут приведены к готовности, — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер также отметил, что в регионе наиболее сложная обстановка складывается в восьми районах из 13. Там покрытие снегом составляет от 38 до 50%.

— Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 12 домов из 38. Эвакуирован 121 человек, возвращены домой 36 человек. Подтоплены 109 придомовых территорий. В городе Петропавловске и Тайншынском районе объявили ЧС местного масштаба. Проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности с учетом складывающейся паводковой ситуации, — добавил Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что ситуация с паводками остается сложной. В шести регионах затоплено 3698 частных домов и смыто 155 участков автодорог. Взято под наблюдение 88 подтопленных участков, в том числе четыре моста.