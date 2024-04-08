— Ситуация с паводками остается сложной. В шести регионах затоплено 3698 частных домов и смыто 155 участков автодорог. Взято под наблюдение 88 подтопленных участков, в том числе четыре моста. При этом транспортное сообщение с 58 населенными пунктами отсутствует, в них доставляются продукты питания и медикаменты, — сказал Канат Бозумбаев.

По словам заместителя главы правительства, чрезвычайное положение объявлено в 10 регионах страны.

— Для проведения аварийно-спасательных работ было мобилизовано более 17 тысяч человек, 1900 единиц техники и около 500 единиц плавательного и водонасосного оборудования. Из регионов, где было объявлено чрезвычайное положения, эвакуировано более 70 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч детей. По прогнозам, в ближайшее время ожидаются потепление, быстрое таяние снега и водоемы продолжат наполняться. Снег лежит на 15% территории страны, а в северных, восточных и центральных регионах на около 40%, — добавил он.



