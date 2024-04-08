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    19:29, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Ситуация с паводками остается сложной — Канат Бозумбаев

    Канат Бозумбаев
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Транспортное сообщение с 58 населенными пунктами в регионах республики отсутствует. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация с паводками остается сложной. В шести регионах затоплено 3698 частных домов и смыто 155 участков автодорог. Взято под наблюдение 88 подтопленных участков, в том числе четыре моста. При этом транспортное сообщение с 58 населенными пунктами отсутствует, в них доставляются продукты питания и медикаменты, — сказал Канат Бозумбаев.

    По словам заместителя главы правительства, чрезвычайное положение объявлено в 10 регионах страны.

    — Для проведения аварийно-спасательных работ было мобилизовано более 17 тысяч человек, 1900 единиц техники и около 500 единиц плавательного и водонасосного оборудования. Из регионов, где было объявлено чрезвычайное положения, эвакуировано более 70 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч детей. По прогнозам, в ближайшее время ожидаются потепление,  быстрое таяние снега и водоемы продолжат наполняться. Снег лежит на 15% территории страны, а в северных, восточных и центральных регионах на около 40%, — добавил он.

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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