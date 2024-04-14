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    20:29, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района

    15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района
    Фото: акимат Буландынского района

    Жители пострадавших районов Буландынского района Акмолинской области получили 15 тонн гуманитарной помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Буландынского района.

    11 апреля в Буландынском районе в результате разлива рек Жолболды, Боксук и Кайракты произошло подтопление сел Капитоновка, Иванковка, Журавлевка и Вознесенка. В районе объявлено ЧС местного масштаба.

    В пострадавшие села района неравнодушные граждане столицы, г. Кокшетау, соседних Биржан сал и Бурабайского районов направили порядка 15 тонн гуманитарной помощи, которая уже распределена среди жителей населенных пунктов.

    15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района
    Фото: акимат Буландынского района

    Помимо продуктов питания, также направлены новая одежда, постельные принадлежности, резиновые сапоги и хозяйственные товары.

    15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района
    Фото: акимат Буландынского района

    Благодарность за помощь выразила жительница села Капитоновка Мандрик Ольга.

    — Вода пришла неожиданно. Такое половодье вижу в нашем селе впервые. Спасибо государству что не оставило нас в беде. Такие ситуации нас сплачивают, — отметила О. Мандрик.

    Теги:
    Подтопления Село Регионы Гуманитарная помощь Режим ЧС Реки Паводки Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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