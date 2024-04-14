15 тонн гуманитарной помощи получили жители Буландынского района

Жители пострадавших районов Буландынского района Акмолинской области получили 15 тонн гуманитарной помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Буландынского района.

11 апреля в Буландынском районе в результате разлива рек Жолболды, Боксук и Кайракты произошло подтопление сел Капитоновка, Иванковка, Журавлевка и Вознесенка. В районе объявлено ЧС местного масштаба.

В пострадавшие села района неравнодушные граждане столицы, г. Кокшетау, соседних Биржан сал и Бурабайского районов направили порядка 15 тонн гуманитарной помощи, которая уже распределена среди жителей населенных пунктов.

Фото: акимат Буландынского района

Помимо продуктов питания, также направлены новая одежда, постельные принадлежности, резиновые сапоги и хозяйственные товары.

Фото: акимат Буландынского района

Благодарность за помощь выразила жительница села Капитоновка Мандрик Ольга.