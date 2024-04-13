Зверей и птиц перевезли из зоосада в безопасное место в Уральске

Зверей и птиц из Западно-Казахстанского областного эколого-биологического центра перевели в безопасное место, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила заместитель директора центра Гульжайна Нуралиева, в зоосаде, расположенном на берегу реки Шаган содержатся 250 крупных и мелких животных.

По ее словам, коз, кур, птиц забрали к себе сотрудники, живущие в частных домах со дворами.

— Мышей, дикобраза, обезьян, а также лошадей, пони, ослов разместили в гараже и складе областной специальной школы-интерната для детей с интеллектуальными нарушениями. Ходим туда и ухаживаем, — сказала Г.Нуралиева.

В настоящее время в зоосаде остались только хищные звери, такие, как медведь, волк, пума.