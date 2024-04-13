Зверей и птиц перевезли из зоосада в безопасное место в Уральске
Зверей и птиц из Западно-Казахстанского областного эколого-биологического центра перевели в безопасное место, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила заместитель директора центра Гульжайна Нуралиева, в зоосаде, расположенном на берегу реки Шаган содержатся 250 крупных и мелких животных.
По ее словам, коз, кур, птиц забрали к себе сотрудники, живущие в частных домах со дворами.
— Мышей, дикобраза, обезьян, а также лошадей, пони, ослов разместили в гараже и складе областной специальной школы-интерната для детей с интеллектуальными нарушениями. Ходим туда и ухаживаем, — сказала Г.Нуралиева.
В настоящее время в зоосаде остались только хищные звери, такие, как медведь, волк, пума.
— Мы посоветовались со специалистами. Если мы усыпим хищников и перевезем, они могут не проснуться. Поэтому, мы подняли места их содержания на три метра. Здесь их кормим и поим. Мы так делали и в 2011 году, когда нас затопило, у нас есть лодка. В центре сотрудников немного, 13 педагогов, всего около 30 человек работает. Сейчас наша главная цель — всех животных, зверей и птиц спасти от наводнения, — сказал Г.Нуралиева.