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    11:54, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Зверей и птиц перевезли из зоосада в безопасное место в Уральске

    Зверей и птиц перевезли из зоосада в безопасное место в Уральске
    Фото: Западно-Казахстанский областной эколого-биологический центра

    Зверей и птиц из Западно-Казахстанского областного эколого-биологического центра перевели в безопасное место, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила заместитель директора центра Гульжайна Нуралиева, в зоосаде, расположенном на берегу реки Шаган содержатся 250 крупных и мелких животных.

    По ее словам, коз, кур, птиц забрали к себе сотрудники, живущие в частных домах со дворами.

    Зверей и птиц перевезли из зоосада в безопасное место в Уральске

    — Мышей, дикобраза, обезьян, а также лошадей, пони, ослов разместили в гараже и складе областной специальной школы-интерната для детей с интеллектуальными нарушениями. Ходим туда и ухаживаем, — сказала Г.Нуралиева.

    В настоящее время в зоосаде остались только хищные звери, такие, как медведь, волк, пума. 

    — Мы посоветовались со специалистами. Если мы усыпим хищников и перевезем, они могут не проснуться. Поэтому, мы подняли места их содержания на три метра. Здесь их кормим и поим. Мы так делали и в 2011 году, когда нас затопило, у нас есть лодка. В центре сотрудников немного, 13 педагогов, всего около 30 человек работает. Сейчас наша главная цель — всех животных, зверей и птиц спасти от наводнения, — сказал Г.Нуралиева.

    Теги:
    Уральск Спасение животных Видео Животные Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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