Будут ли в Казахстане менять купюры в случае замены герба, ответили в Нацбанке

В Национальном банке РК ответили на вопрос о том, будут ли в Казахстане менять купюры и монеты в случае изменения герба, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы НБК Тимура Сулейменова, те банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, менять не будут. Они буду использоваться до полного своего износа. Он уточнил, что жизнь монеты — минимум 20 лет.

— Если вдруг решение по гербу будет принято, банкноты, которые мы будем печатать, будут уже другого дизайна. С точки зрения изменения нашего оборудования, есть монетный двор Нацбанка и банкнотная фабрика, перенастроить оборудование не представляет технической сложности, поэтому дополнительных расходов там не будет, — сказал Сулейменов.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, предложил изменить государственный герб.