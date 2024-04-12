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    15:13, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Будут ли в Казахстане менять купюры в случае замены герба, ответили в Нацбанке

    Герб Казахстана
    Фото: Kazinform

    В Национальном банке РК ответили на вопрос о том, будут ли в Казахстане менять купюры и монеты в случае изменения герба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам главы НБК Тимура Сулейменова, те банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, менять не будут. Они буду использоваться до полного своего износа. Он уточнил, что жизнь монеты — минимум 20 лет.

    — Если вдруг решение по гербу будет принято, банкноты, которые мы будем печатать, будут уже другого дизайна. С точки зрения изменения нашего оборудования, есть монетный двор Нацбанка и банкнотная фабрика, перенастроить оборудование не представляет технической сложности, поэтому дополнительных расходов там не будет, — сказал Сулейменов.

    Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, предложил изменить государственный герб.

     

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Государственные символы РК Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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