Дома эвакуированных жителей охраняют от мародеров полицейские СКО

Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов через социальные сети обратился к жителям региона. Он заверил, что все дома и хозяйства, откуда эвакуировали людей, круглосуточно охраняют полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главный полицейский области отметил, что усилено патрулирование паводкоопасных микрорайонов, участков и сёл.

- В городе Петропавловске в противопаводковых мероприятиях ежедневно задействованы 984 сотрудника городской и областной полиции. Патрулирование и дежурства идут в круглосуточном режиме. Все жилые дома и хозяйства, из которых были эвакуированы люди, находятся под нашей круглосуточной охраной. Сейчас продолжается эвакуация жителей села Тепличное Кызылжарского района. Главная задача — обеспечение порядка, дорожной безопасности, недопущение фактов мародерства, оказание всей необходимой помощи населению, - сказал А.Кабдулдинов.

Ранее заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что по области уже были эвакуированы более двух тысяч человек.

Срочную эвакуацию проводят в пригороде Петропавловска.

За паводком в Петропавловске следят беспилотники. В зоне подтопления находятся пять тысяч дач.