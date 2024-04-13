РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:29, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Дома эвакуированных жителей охраняют от мародеров полицейские СКО

    Дома эвакуированных жителей охраняют от мародеров полицейские СКО
    Фото: скрин с видео

    Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов через социальные сети обратился к жителям региона. Он заверил, что все дома и хозяйства, откуда эвакуировали людей, круглосуточно охраняют полицейские, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главный полицейский области отметил, что усилено патрулирование паводкоопасных микрорайонов, участков и сёл.

    - В городе Петропавловске в противопаводковых мероприятиях ежедневно задействованы 984 сотрудника городской и областной полиции. Патрулирование и дежурства идут в круглосуточном режиме. Все жилые дома и хозяйства, из которых были эвакуированы люди, находятся под нашей круглосуточной охраной. Сейчас продолжается эвакуация жителей села Тепличное Кызылжарского района. Главная задача — обеспечение порядка, дорожной безопасности, недопущение фактов мародерства, оказание всей необходимой помощи населению, - сказал А.Кабдулдинов.

    Ранее заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что по области уже были эвакуированы более двух тысяч человек.

    Срочную эвакуацию проводят в пригороде Петропавловска.

    За паводком в Петропавловске следят беспилотники. В зоне подтопления находятся пять тысяч дач.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Петропавловск Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Эвакуация Происшествия Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!