Срочную эвакуацию проводят в пригороде Петропавловска

В Петропавловске и пригородных селах Кызылжарского района – критическая обстановка из-за разлива реки Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вода быстро зашла в микрорайоны Заречный и Хромзавод города Петропавловска, в села Тепличное, Ольшанка, Вишневка и Прибрежное Кызылжарского района. Сейчас там проводятся эвакуационные мероприятия.

- В течение ближайших дней вода будет прибывать, создавая угрозу не только этим населенным пунктам, но и тем, которые расположены вблизи реки Есиль. В этой связи жителям, проживающим на угрожаемых территориях, нужно срочно принять меры по спасению себя и своих близких, своего имущества. Необходимо самостоятельно эвакуироваться в безопасные места, определенные органами ЧС и местными исполнительными. Если это невозможно, обратиться на телефоны 112 или 109, - проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за паводком в Петропавловске следят беспилотники. В зоне подтопления находятся пять тысяч дач.