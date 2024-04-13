РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Срочную эвакуацию проводят в пригороде Петропавловска

    паводок СКО
    Фото: скрин с видео

    В Петропавловске и пригородных селах Кызылжарского района – критическая обстановка из-за разлива реки Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вода быстро зашла в микрорайоны Заречный и Хромзавод города Петропавловска, в села Тепличное, Ольшанка, Вишневка и Прибрежное Кызылжарского района. Сейчас там проводятся эвакуационные мероприятия.

    - В течение ближайших дней вода будет прибывать, создавая угрозу не только этим населенным пунктам, но и тем, которые расположены вблизи реки Есиль. В этой связи жителям, проживающим на угрожаемых территориях, нужно срочно принять меры по спасению себя и своих близких, своего имущества. Необходимо самостоятельно эвакуироваться в безопасные места, определенные органами ЧС и местными исполнительными. Если это невозможно, обратиться на телефоны 112 или 109, - проинформировали в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что за паводком в Петропавловске следят беспилотники. В зоне подтопления находятся пять тысяч дач.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Петропавловск Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Происшествия Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!