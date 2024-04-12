Пять тысяч дач находятся в зоне подтопления в Петропавловске

В Петропавловск пришла большая вода. За минувшие сутки уровень воды в реке Есиль у города поднялся на 144 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, уровень воды достиг 1 038 см и перешагнул опасную отметку в 960 см. При достижении 1 120 см начнется перелив через автодорогу, при 1 200 см – вода перельется через защитную насыпь в подгорной части Петропавловска.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Началось подтопление дачных поселков, расположенных в селе Тепличное. По предварительной информации, началась заблаговременная эвакуация жителей окраинной улицы поселка. Напомним, здесь в течение нескольких дней укрепляли защитную дамбу, которая должна уберечь Тепличное от подтопления.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям уточнили, что всего в зоне подтопления находятся пять тысяч дач.