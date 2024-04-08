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    14:57, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Волонтеры помогают укреплять дамбу в пригороде Петропавловска

    Волонтеры, спасатели, дамбы, паводки, подтопления, СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В пригородном поселке Тепличное уже несколько дней идут работы по укреплению защитной дамбы. Активно местным властям помогают волонтеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сегодня, 8 апреля, около 200 волонтеров работают на дамбе. Они заполняют мешки инертными материалами. Параллельно техника «наращивает» защитный вал, который за несколько лет осел.

    Защитный вал, паводки, подтопления, СКО, дамба, талые воды
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Волонтеры, спасатели, паводки, СКО, подтопления, талые воды
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Дамба, подтопление, паводки, талые воды, СКО, укрепление
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    — Работают ребята второй день. Волонтеры, сотрудники полиции набирают мешкотару. Все обеспечены резиновыми сапогами, перчатками. Волонтеры «Ассамблея жастары» обеспечены непромокаемыми и непродуваемыми комбинезонами. Сегодня много представителей этнокультурных объединений. Для всех организовали горячее питание, чай. Попутно обращаются дачники с просьбой помочь в эвакуации. В основном, одинокие старики, у которых нет детей. Идем им навстречу, конечно. Помогаем вывезти имущество. Помогают владельцы грузовых автомобилей, обычные наши граждане, — рассказала руководитель клуба благотворителей при АНК СКО, штаба по сбору гуманитарной помощи Алла Писаренко.

    Волонтеры, спасатели, паводки, подтопления, талые воды, мешки с песком, СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Паводки, спасатели, волонтеры, дамбы, СКО, мешки с песком, талые воды
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Паводки, талые воды, техника, защитный вал, дамба, СКО, подтопления
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform
    Паводки, талые воды, дорога, подтопления, авто, трассы, СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Защитный вал длиной 1 200 метров, высотой 1,4 метра вокруг Тепличного экстренно сооружали в 2017 году. После паводков укрепили. На протяжении нескольких лет больших разливов в регионе не было. В этом году обвалование проводят почти 1 400 метров, высота — 2,5 метра.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Регионы Вода Видео Общество Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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