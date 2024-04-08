Волонтеры помогают укреплять дамбу в пригороде Петропавловска

В пригородном поселке Тепличное уже несколько дней идут работы по укреплению защитной дамбы. Активно местным властям помогают волонтеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня, 8 апреля, около 200 волонтеров работают на дамбе. Они заполняют мешки инертными материалами. Параллельно техника «наращивает» защитный вал, который за несколько лет осел.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

— Работают ребята второй день. Волонтеры, сотрудники полиции набирают мешкотару. Все обеспечены резиновыми сапогами, перчатками. Волонтеры «Ассамблея жастары» обеспечены непромокаемыми и непродуваемыми комбинезонами. Сегодня много представителей этнокультурных объединений. Для всех организовали горячее питание, чай. Попутно обращаются дачники с просьбой помочь в эвакуации. В основном, одинокие старики, у которых нет детей. Идем им навстречу, конечно. Помогаем вывезти имущество. Помогают владельцы грузовых автомобилей, обычные наши граждане, — рассказала руководитель клуба благотворителей при АНК СКО, штаба по сбору гуманитарной помощи Алла Писаренко.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Защитный вал длиной 1 200 метров, высотой 1,4 метра вокруг Тепличного экстренно сооружали в 2017 году. После паводков укрепили. На протяжении нескольких лет больших разливов в регионе не было. В этом году обвалование проводят почти 1 400 метров, высота — 2,5 метра.