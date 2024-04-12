Беспилотники следят за паводковой ситуацией в Петропавловске

Вода прибыла в Петропавловск раньше, чем ожидалось. На территории поселка Заречный за ситуацией следят с помощью дронов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на телеграм-канал оперативного штаба по паводкам Северо-Казахстанской области.

Беспилотники работают на расстоянии до 10 - 15 км, распознают потенциальные угрозы в режиме реального времени. Они оснащены тепловизором, который позволит убедиться, что на опасных участках не осталось жителей. Оперативный штаб Петропавловска организовал круглосуточное дежурство и мониторинг уровня воды.

- Штабом определены места с наибольшим риском. Усугубляется ситуация большим количеством льдин, которые могут повредить плотины. Мы должны оперативно сработать. Будем бороться. Наступает активная фаза, - сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

В Заречном проживают 913 человек, эвакуировали 910. Трое категорически отказываются покидать дома.

Зареченцев разместили в эвакуационных пунктах, расположенных на базах средних школ города. Их кошек и собак пристроили в приюты.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 20:00 11 апреля, уровень воды у Петропавловска составил 990 см при критической отметке в 960 см. На водохранилище вода поднялась до 852 см, прирост за последние 12 часов – 96 см. Гидроузел работает в транзитном режиме.

Служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за резкого повышения уровня воды у Петропавловска. При достижении отметки в 980 см вода выйдет на дорогу улицы Первая Заречная в поселке Заречном, при 1 050 см – в подгорную часть города, поселки Заречный, Тепличное, село Прибрежное, при 1 100 см – поселки Заречный и Кожевенный завод.

Ранее сообщалось, что местное предприятие АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» снабдило штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления.