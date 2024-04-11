Вода прибывает к Петропавловску

В Петропавловске растет уровень воды в реке Есиль. За последние восемь часов – плюс 50 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, уровень воды сейчас составляет 944 см. Опасная отметка, при которой вода выходит в пойму реки – 960 см. На Петропавловском водохранилище подъем за восемь часов составил 50 см и достиг 806 см.

Со вчерашнего дня гидроузел работает в транзитном режиме. Подняты все три затвора.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за резкого повышения уровня воды у Петропавловска. При достижении отметки в 980 см вода выйдет на дорогу улицы Первая Заречная в поселке Заречном, при 1 050 см – в подгорную часть города, поселки Заречный, Тепличное, село Прибрежное, при 1 100 см – поселки Заречный и Кожевенный завод.

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища, который сейчас составляет 395 см.