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    17:34, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода прибывает к Петропавловску

    Паводки в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Петропавловске растет уровень воды в реке Есиль. За последние восемь часов – плюс 50 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, уровень воды сейчас составляет 944 см. Опасная отметка, при которой вода выходит в пойму реки – 960 см. На Петропавловском водохранилище подъем за восемь часов составил 50 см и достиг 806 см. 

    Со вчерашнего дня гидроузел работает в транзитном режиме. Подняты все три затвора. 

    Паводки в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за резкого повышения уровня воды у Петропавловска. При достижении отметки в 980 см вода выйдет на дорогу улицы Первая Заречная в поселке Заречном, при 1 050 см – в подгорную часть города, поселки Заречный, Тепличное, село Прибрежное, при 1 100 см – поселки Заречный и Кожевенный завод. 

    Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища, который сейчас составляет 395 см.

     

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Казгидромет Сергеевское водохранилище Видео Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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