Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» сообщил о том, что Петропавловский гидроузел перевели в транзитный режим работы. Водохранилище заполнено на 100%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее предупреждение распространила служба спасения. Наполнение водохранилища составило 24,5 млн кубометров. Согласно правилам эксплуатации, в таком случае Петропавловский гидроузел водохранилищем переводится в транзитный режим путем поднятия всех трех затворов. Вода в водохранилище не аккумулируется, сейчас оно выполняет функцию реки.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, у Петропавловска наблюдается резкий подъем уровня воды — на 139 см за 12 часов. Опасный уровень, при котором вода выйдет в пойму составляет 960 см, фактический — 809 см.

Напомним, в поселке Заречный, который попадает в зону подтопления эвакуируют население и животных. Вокруг пригородных поселков укрепляют дамбы.