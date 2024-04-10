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    16:38, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Петропавловский гидроузел перевели в транзитный режим работы

    гидроузел
    Фото: Минводы РК

    Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» сообщил о том, что Петропавловский гидроузел перевели в транзитный режим работы. Водохранилище заполнено на 100%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующее предупреждение распространила служба спасения. Наполнение водохранилища составило 24,5 млн кубометров. Согласно правилам эксплуатации, в таком случае Петропавловский гидроузел водохранилищем переводится в транзитный режим путем поднятия всех трех затворов. Вода в водохранилище не аккумулируется, сейчас оно выполняет функцию реки.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, у Петропавловска наблюдается резкий подъем уровня воды — на 139 см за 12 часов. Опасный уровень, при котором вода выйдет в пойму составляет 960 см, фактический — 809 см.

    Напомним, в поселке Заречный, который попадает в зону подтопления эвакуируют население и животных.  Вокруг пригородных поселков укрепляют дамбы. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Минводы и ирригации РК Петропавловск Вода Водохранилище
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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