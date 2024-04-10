Село Прибрежное спасают от наводнения в СКО

Вокруг поселка Прибрежное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области возводят защитное ограждение, которое должно защитить населенный пункт от подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

На укреплении дамбы работают 120 солдат-срочников из разных городов страны.

Фото: Олеся Жуковень

— Здесь военнослужащие срочной службы из Караганды, Кокшетау, Костаная, Шымкента. Работаем уже неделю. Сооружаем вал, заполняем мешкотару инертными материалами. Дислоцируемся в своей воинской части 6637. Утром прибываем сюда, вечером возвращаемся в часть. Ребят кормят в столовой, непосредственно на дамбу приезжают местные жители, привозят горячее питание, — прокомментировал заместитель командира батальона Кирилл Сербин.

Фото: Олеся Жуковень

Для ребят сегодня горячее питание организовала СПК «Солтүстік». Обед с пловом, баурсаками, чаем и сладостями накрыли в школьной столовой. Кроме того, СПК обеспечила столовую запасом продуктов: картофелем, морковью, куриными окорочками, рисом, гречневой крупой, макароны, подсолнечным маслом.

Всего на укреплении дамбы работают около 400 человек, шесть единиц техники, в том числе тяжелой. Протяженность дамбы более 1,3 км, высота 3,5 метра. Она должна защитить 1 800 жителей Прибрежного.