РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:32, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Село Прибрежное спасают от наводнения в СКО

    паводки
    Фото: Олеся Жуковень

    Вокруг поселка Прибрежное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области возводят защитное ограждение, которое должно защитить населенный пункт от подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На укреплении дамбы работают 120 солдат-срочников из разных городов страны.

    солдат
    Фото: Олеся Жуковень

    — Здесь военнослужащие срочной службы из Караганды, Кокшетау, Костаная, Шымкента. Работаем уже неделю. Сооружаем вал, заполняем мешкотару инертными материалами. Дислоцируемся в своей воинской части 6637. Утром прибываем сюда, вечером возвращаемся в часть. Ребят кормят в столовой, непосредственно на дамбу приезжают местные жители, привозят горячее питание, — прокомментировал заместитель командира батальона Кирилл Сербин.

    солдат
    Фото: Олеся Жуковень

    Для ребят сегодня горячее питание организовала СПК «Солтүстік». Обед с пловом, баурсаками, чаем и сладостями накрыли в школьной столовой. Кроме того, СПК обеспечила столовую запасом продуктов: картофелем, морковью, куриными окорочками, рисом, гречневой крупой, макароны, подсолнечным маслом.

    Всего на укреплении дамбы работают около 400 человек, шесть единиц техники, в том числе тяжелой. Протяженность дамбы более 1,3 км, высота 3,5 метра. Она должна защитить 1 800 жителей Прибрежного.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Вооруженные силы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!