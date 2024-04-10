Поселок Заречный полностью эвакуируют в Петропавловске

В Петропавловске идет эвакуация жителей поселка Заречный. В эвакопункте на базе средней школы № 13 находятся 27 человек. Здесь же работает штаб, в который входят представители городского акимата, полиции, прокуратуры, ДЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Однако и этот эвакуационный пункт будут перевозить в организованные на территории Петропавловска. Школа тоже может оказаться в зоне подтопления. Сейчас здесь переносят мебель и вещи на верхние этажи.

Фото: Олеся Жуковень

— Эвакопункт работает в течение трех дней. Здесь находятся 27 человек, в том числе трое детей. Все обеспечены питанием. При необходимости получают медицинскую помощь. Всем, кому нужна помощь в перевозке мебели, обращаются к нам и обеспечиваем транспорт. Из дачных массивов полностью эвакуировали людей и животных. Сейчас остался только 21 житель на 131 километре. Там идет эвакуация, до 20.00 поселок будет полностью эвакуирован. Работаем на опережение, чтобы к приходу воды люди и животные были в безопасности, — рассказала заместитель акима города Калия Туренова.

Фото: Олеся Жуковень

Эвакопункты развернули в школах № 23 (40 мест), № 4 (55 мест), «Лорд» (35 мест) и на базе трех колледжей на 180 мест.

Фото: Олеся Жуковень

В поселке Заречный работает ветеринарная служба. Они вывозят собак на территорию частного питомника.

Фото: Олеся Жуковень

— Большую помощь оказывают волонтеры. Тайыншинский район, переживший наводнение, сегодня утром отправил в Петропавловск гуманитарную помощь в виде картофеля, муки, масла, кроватей, постельных принадлежностей, — добавила К.Туренова.