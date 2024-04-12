Петропавловский завод обеспечил ДЧС дронами для круглосуточного наблюдения за паводками

В Петропавловске первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр проверил работу оперативного штаба. Местное предприятие АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» снабдило штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото: Primeminister.kz

Роман Скляр поручил использовать технологические возможности и начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени.

Заслушав доклад о проделываемой работе, вице-премьер отметил, что необходимо активно задействовать разведывательный дрон для проведения фотографирования местности и моментальной передачи данных в 2D -формате на карту с внутренней радиосвязью.

Фото: Primeminister.kz

- Вода уже пришла в город, поэтому нужно обеспечить постоянное дежурство. Все мобильные группы должны быть в полной готовности. Те группы, которые работают на местах, сразу оперативно должны докладывать обстановку. Если остались несознательные граждане, которые не могут понять всю серьезность угрозы паводков, поручаю повторно проверить все населенные пункты, где была проведена эвакуация. Необходимо убедиться, что все люди находятся в безопасности, — поручил Роман Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, чтобы все мобильные бригады, спецтехника, дополнительные погрузчики, инертные материалы были наготове для ликвидации переливов, во избежание внештатной ситуации.

Как сообщалось ранее, в Петропавловске растет уровень воды в реке Есиль. По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, уровень воды составлял 944 см. Опасная отметка, при которой вода выходит в пойму реки – 960 см. На Петропавловском водохранилище подъем за восемь часов составил 50 см и достиг 806 см.