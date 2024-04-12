Более 150 домов подтоплены в СКО

В Северо-Казахстанской области сейчас остаются подтопленными 156 жилых домов в 10 населенных пунктах, эвакуированы более двух тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что большинство жителей эвакуировались самостоятельно.

- Сейчас мы проводим оповещение в населенных пунктах, которые находятся ниже по течению от Петропавловского гидроузла. После прохождения паводка в городе, вода пойдет туда. Сейчас там уже эвакуируют сельхозживотных, люди приготовили вещи. В аэропорту Петропавловска базируются три вертолета, которые будут задействованы в экстренной эвакуации, если она потребуется, - сказал М.Кангужинов.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Есть угроза подтопления в селе Прибрежное Кызылжарского района и поселка Заречный в Петропавловске. В поселке Тепличное укрепляют защитное сооружение. Вода просочилась через дамбу, поэтому проводят эвакуацию. Там функционирует штаб, спасатели, которые координируют работу на месте.

Сейчас вода подходит к дачным поселкам, которые находятся в пойме реки Есиль. Подниматься она будет ближайшие два-три дня.

- Внутри сел оставляем свои группировки, которые мониторят обстановку. В Заречный и дачные поселки, пока их не подтопило, можно проехать за забытыми вещами, в случае крайней необходимости, в сопровождении сотрудников полиции. Вода начала в дачные поселки заходить примерно в 12.00 часов. Наши сотрудники обходят участки. В 2017 году подтопило около 5 тысяч дачных участков, в этом году ожидаем такие же цифры, - сказал М.Кангужинов.

В проведении противопаводковых мероприятий по области заняты более трех тысяч человек.



