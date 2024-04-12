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    12:24, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Перелив воды через дамбу произошел в селе Тепличное СКО

    дамба
    Фото: Олеся Жуковень/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области в селе Тепличное Кызылжарского района произошел перелив воды через верхний уровень обвалования. На месте работают более 150 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сразу после поступления сигнала от дежурного была организована погрузка мешкотары и сбор оперативной группы. Работает техника, задействованы все силы и средства. Ситуация может усложниться наличием в воде больших осколков льда. Проводится экстренная эвакуация жителей. Важно обеспечить их безопасность и своевременно переместить их на безопасные участки, — прокомментировали в районном акимате.

    Напомним, защитную дамбу протяженностью 1,4 км и высотой 2,5 метра укрепляли в течение нескольких дней.

    В оперативном штабе по паводкам заявили, что вода пришла на два дня раньше. Уровень ее поднимается сейчас у поселка Кожевенный, на окраине Петропавловска. Жителей микрорайона эвакуировали.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Дамба Происшествия Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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