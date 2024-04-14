Акмолинцы продолжают собирать вещи и средства на помощь пострадавшим

В Акмолинской области продолжается сбор средств, вещей и продуктов для пострадавших от паводков. Между тем, только членами Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, организациями, депутатами и жителями региона уже оказана помощь на общую сумму порядка 120 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении внутренней политики региона, при Доме дружбы действует центр «Жомарт жан». На сегодняшний день центром оказана помощь 210 нуждающимся семьям, обратившимся к ним.

Фото: УВП Акмолинской области

В регион прибывала делегация во главе с депутатами Сената Парламента РК. Ассамблея и неравнодушные граждане отправили в область два грузовых автомобиля, наполнив их продуктами питания, теплой одеждой и предметами гигиены. Прибывшая делегация до полудня посетили несколько семей и центр адаптации города Кокшетау, где встретились с пострадавшими и раздали часть из привезенных продуктов и вещей.

Фото: УВП Акмолинской области

Члены Акмолинской Ассамблеи навестили центр социальной адаптации, где размещены пострадавшие от паводков. Гости привезли продукты питания, постельные принадлежности и средства гигиены на общую сумму 800 тысяч тенге.

— Председателем ОО «Таджикский национально — культурный центр „Санги-Кабуд“ Умаром Шоназаровым предоставлено 3 погрузчика и 2 КАМАЗа для вывоза снега вдоль частного сектора города, а также жителям 45 частных домов села „Қызыл жұлдыз“ оказана помощь в виде продуктов питания. Кроме того, председатель этнокультурного центра обеспечивает мешкотарами для инертного материала, а также инвентарем и спецодеждой спасателей и волонтёров. Также в районы, пострадавшие от паводков, отправлены предметы бытовой химии и туалетные принадлежности на сумму 400 тысяч тенге. Общая сумма помощи составляет около 6,4 млн тенге, — сообщили в АНК по Акмолинской области.

Аналогично помощь оказали кыргызское этнокультурное объединение «Манас», армянское этнокультурное объединение «Бари», члены Ассамблеи народа Казахстана от Акмолинской области и этнокультурное объединение ОО «Чувашский Этнокультурный центр», Общественное объединение «Узбекский этнокультурный центр Акмолинской области».

Фото: УВП Акмолинской области

Помощь оказывали также депутаты и население Кокшетау.

— В рамках акции АНК «Жүректен жүрекке» отправлен груз гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Атбасарский район в виде продуктов питания, постельных принадлежностей, предметов гигиены и теплой одежды на сумму 800 тыс. тенге. В рамках акции АНК «Жүректен жүрекке» из Алматы прибыл груз гуманитарной помощи общим весом 11 тонн на сумму 5 млн тенге, отправленный Благотворительным Фондом ATASU. Часть гуманитарного груза весом в 2,2 тонны отправлена в Жаксынский район, сумма помощи составила 1 млн тенге, — добавили в ведомстве.

Оставшаяся часть груза будет отправлена 15 апреля в Атбасарский, Астраханский, Есильский и Жаркаинский районы.

Кроме того, гуманитарная помощь в виде фруктов и овощной продукции, товаров первой необходимости (лопаты, генераторы, фонарики, удлинители) направлена в Акмолинскую область четырьмя фурами из Жамбылской области. Две фуры сразу направлены в зону наибольшего подтопления — город Атбасар.