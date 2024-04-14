В Петропавловске постепенно дают воду

По данным госоргана, давление постепенно поднимается. После нормализации вода будет подана в многоэтажки. Вода из-под крана — питьевая.

— Три часа назад в тестовом режиме пустили воду из альтернативного источника с территории горводоканала. С Пестрого — еще не завершили. Как только будет заполнена система, вода поступит во все дома. Нужно еще несколько часов, процесс не быстрый, — сказал на брифинге аким города Серик Мухамедиев.