18:35, 13 Апрель 2024 | GMT +6
В Петропавловске постепенно дают воду
В Петропавловске восстанавливают водоснабжение. По информации акимата города, в тестовом режиме запустили один из источников водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным госоргана, давление постепенно поднимается. После нормализации вода будет подана в многоэтажки. Вода из-под крана — питьевая.
— Три часа назад в тестовом режиме пустили воду из альтернативного источника с территории горводоканала. С Пестрого — еще не завершили. Как только будет заполнена система, вода поступит во все дома. Нужно еще несколько часов, процесс не быстрый, — сказал на брифинге аким города Серик Мухамедиев.
Ранее сообщалось, что из-за подтопления насосной станции ищут альтернативные источники водоснабжения Петропавловска.