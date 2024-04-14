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    18:35, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    В Петропавловске постепенно дают воду

    В Петропавловске постепенно дают воду
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Петропавловске восстанавливают водоснабжение. По информации акимата города, в тестовом режиме запустили один из источников водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным госоргана, давление постепенно поднимается. После нормализации вода будет подана в многоэтажки. Вода из-под крана — питьевая.

    — Три часа назад в тестовом режиме пустили воду из альтернативного источника с территории горводоканала. С Пестрого — еще не завершили. Как только будет заполнена система, вода поступит во все дома. Нужно еще несколько часов, процесс не быстрый, — сказал на брифинге аким города Серик Мухамедиев.

    Ранее сообщалось, что из-за подтопления насосной станции ищут альтернативные источники водоснабжения Петропавловска. 

    Теги:
    Петропавловск СКО Регионы Казахстана Вода Акимат Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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