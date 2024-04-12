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    15:28, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    К сети Starlink Илона Маска подключатся школы в отдаленных селах Туркестанской области

    интернет Илона Маска
    Фото: Министерство просвещения РК

    Туркестанская область одной из первых в Казахстане начала подключаться к спутниковому интернету Илона Маска Starlink. В ближайшее время к высокоскоростному спутниковому интернету будут подключены первые 33 школы, испытывающие проблемы со связью, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    По данным пресс-службы, все 911 государственных школ области оснащены интернет-связью, но не все учебные заведения имеют нужную для ее эффективного использования скорость.

    интернет в школах
    Фото: Министерство просвещения РК

    В 330 школах, в зависимости от их расположения, скорость интернет-соединения составляет 512 Кб/с-20 Мб/с.

    интернет Илона Маска
    Фото: Министерство просвещения РК

    Решать проблему слабого Интернета в регионе намерены, используя спутниковый интернет Starlink, имеющего скорость передачи сигнала от 120 Мб/с и выше.

    интернет Илона Маска
    Фото: Министерство просвещения РК

    - Более 200 слотов уже подключены к спутниковому интернету Starlink. Это самый большой показатель в стране. Остальные села будут полностью подключены в конце апреля. Таким образом, в Туркестанской области будет полностью решен вопрос низкой скорости школьного интернета. Эта инициатива станет важным шагом в направлении цифровизации образовательного процесса и ликвидации цифрового неравенства, - сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области. 

    школьники на уроках
    Фото: Министерство просвещения РК
    Теги:
    Туркестанская область Интернет школа
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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