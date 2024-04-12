К сети Starlink Илона Маска подключатся школы в отдаленных селах Туркестанской области

Туркестанская область одной из первых в Казахстане начала подключаться к спутниковому интернету Илона Маска Starlink. В ближайшее время к высокоскоростному спутниковому интернету будут подключены первые 33 школы, испытывающие проблемы со связью, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По данным пресс-службы, все 911 государственных школ области оснащены интернет-связью, но не все учебные заведения имеют нужную для ее эффективного использования скорость.

Фото: Министерство просвещения РК

В 330 школах, в зависимости от их расположения, скорость интернет-соединения составляет 512 Кб/с-20 Мб/с.

Фото: Министерство просвещения РК

Решать проблему слабого Интернета в регионе намерены, используя спутниковый интернет Starlink, имеющего скорость передачи сигнала от 120 Мб/с и выше.

Фото: Министерство просвещения РК

- Более 200 слотов уже подключены к спутниковому интернету Starlink. Это самый большой показатель в стране. Остальные села будут полностью подключены в конце апреля. Таким образом, в Туркестанской области будет полностью решен вопрос низкой скорости школьного интернета. Эта инициатива станет важным шагом в направлении цифровизации образовательного процесса и ликвидации цифрового неравенства, - сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.