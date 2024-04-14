Повторный подъем воды ожидают в СКО

В Северо-Казахстанской области уровень воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище снижается медленными темпами. На 18:00 часов составляет 325 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

За последние трое суток уровень перелива снизился всего на метр. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов на брифинге пояснил, почему так медленно уходит вода.

— Природное явление. Все зависит от притоков, которые идут к нам из Акмолинской и Костанайской областей, снега, который не растаял в Тимирязевском и Айыртауском районах. Соответственно, они дают воду и идет снижение медленно. К тому же не вся вода пришла из Акмолинской области. По прогнозу «Казгидромета» небольшие повышения, связанные с притоками воды из рек Жабай, Калкутан, ожидаются 15–16 апреля. Будут еще небольшие подъемы, — сказал М.Кангужинов.

Напомним, в этом году перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище достиг рекордных 425 см.