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    20:20, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Повторный подъем воды ожидают в СКО

    Сергеевское водохранилище
    Фото: Правительство РК

    В Северо-Казахстанской области уровень воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище снижается медленными темпами. На 18:00 часов составляет 325 см, передает корреспондент агентства Kazinform.

    За последние трое суток уровень перелива снизился всего на метр. Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов на брифинге пояснил, почему так медленно уходит вода.

    — Природное явление. Все зависит от притоков, которые идут к нам из Акмолинской и Костанайской областей, снега, который не растаял в Тимирязевском и Айыртауском районах. Соответственно, они дают воду и идет снижение медленно. К тому же не вся вода пришла из Акмолинской области. По прогнозу «Казгидромета» небольшие повышения, связанные с притоками воды из рек Жабай, Калкутан, ожидаются 15–16 апреля. Будут еще небольшие подъемы, — сказал М.Кангужинов.

    Напомним, в этом году перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище достиг рекордных 425 см.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Сергеевское водохранилище Переливы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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