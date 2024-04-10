РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Пик перелива на Сергеевском водохранилище в СКО пройден

    Сергеевское водохранилище в СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области на Сергеевском водохранилище началось снижение перелива через гребень плотины. Пик в 425 см пройден, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень перелива в 425 см держался более суток и сдвинулся в сторону уменьшения минувшей ночью. По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, перелив составляет 415 см.

    Сергеевское водохранилище впервые за свою историю пропустило такой объем воды. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе поездки в регион отмечал, что гидроузел работает на пределе мощности.

    Теперь подъемы уровня воды отмечаются вниз по течению. Сложной остается обстановка в селе Покровке Есильского района. Здесь вода за минувшие сутки поднялась на 105 см.

    В селе Новоникольское подъем за сутки составил около пяти метров, ледоход. У Петропавловска — плюс 125 см.

    — У Новоникольского наблюдается затор льда. Это осложняет ситуацию. Идет и без того большая волна. Ближе к Петропавловску уровень воды растет. За ночь почти на пять метров поднялся у Новоникольского, — сказала директор филиала Кымбат Мергалимова.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Казгидромет Сергеевское водохранилище Переливы Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!