Пик перелива на Сергеевском водохранилище в СКО пройден

В Северо-Казахстанской области на Сергеевском водохранилище началось снижение перелива через гребень плотины. Пик в 425 см пройден, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уровень перелива в 425 см держался более суток и сдвинулся в сторону уменьшения минувшей ночью. По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, перелив составляет 415 см.

Сергеевское водохранилище впервые за свою историю пропустило такой объем воды. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе поездки в регион отмечал, что гидроузел работает на пределе мощности.

Теперь подъемы уровня воды отмечаются вниз по течению. Сложной остается обстановка в селе Покровке Есильского района. Здесь вода за минувшие сутки поднялась на 105 см.

В селе Новоникольское подъем за сутки составил около пяти метров, ледоход. У Петропавловска — плюс 125 см.