Пик перелива на Сергеевском водохранилище в СКО пройден
В Северо-Казахстанской области на Сергеевском водохранилище началось снижение перелива через гребень плотины. Пик в 425 см пройден, передает корреспондент агентства Kazinform.
Уровень перелива в 425 см держался более суток и сдвинулся в сторону уменьшения минувшей ночью. По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00 часов, перелив составляет 415 см.
Сергеевское водохранилище впервые за свою историю пропустило такой объем воды. Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе поездки в регион отмечал, что гидроузел работает на пределе мощности.
Теперь подъемы уровня воды отмечаются вниз по течению. Сложной остается обстановка в селе Покровке Есильского района. Здесь вода за минувшие сутки поднялась на 105 см.
В селе Новоникольское подъем за сутки составил около пяти метров, ледоход. У Петропавловска — плюс 125 см.
— У Новоникольского наблюдается затор льда. Это осложняет ситуацию. Идет и без того большая волна. Ближе к Петропавловску уровень воды растет. За ночь почти на пять метров поднялся у Новоникольского, — сказала директор филиала Кымбат Мергалимова.