Затор льда спровоцировал резкий подъем воды у села Покровки в СКО

В Северо-Казахстанской области резкий подъем уровня воды у села Покровки Есильского района произошел из-за затора льда ниже по течению реки Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации филиала РГП «Казгидромет» с 5-го на 6-е апреля приток в Сергеевское водохранилище составил более 7 тыс. кубометров в секунду. Максимальный уровень воды отмечался 8-го апреля – 1 225 см, перелив через гребень плотины - 425 см.

- Сейчас наблюдается прохождение первой волны паводка по Есильскому району у села Покровки. 8 апреля отмечался затор ниже поста «р.Есиль-с.Покровка», который способствовал подъему уровней воды у населенного пункта и увеличению объема паводковых вод. После прорыва затора объем воды и скорость потока увеличились. С 9 апреля отмечается затор у села Новоникольское, который будет способствовать дальнейшему увеличению объема воды, - прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Покровке подтоплены 12 домов.

Уровень воды еще повышается. С 8.00 до 16.00 часов – плюс 59 см.



