РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:26, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Затор льда спровоцировал резкий подъем воды у села Покровки в СКО

    c.Покровка, Есильского района СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области резкий подъем уровня воды у села Покровки Есильского района произошел из-за затора льда ниже по течению реки Есиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации филиала РГП «Казгидромет» с 5-го на 6-е апреля приток в Сергеевское водохранилище составил более 7 тыс. кубометров в секунду. Максимальный уровень воды отмечался 8-го апреля – 1 225 см, перелив через гребень плотины - 425 см. 

    - Сейчас наблюдается прохождение первой волны паводка по Есильскому району у села Покровки. 8 апреля отмечался затор ниже поста «р.Есиль-с.Покровка», который способствовал подъему уровней воды у населенного пункта и увеличению объема паводковых вод. После прорыва затора объем воды и скорость потока увеличились. С 9  апреля отмечается затор у села Новоникольское, который будет способствовать дальнейшему увеличению объема воды, - прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова. 

    По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Покровке подтоплены 12 домов. 

    Уровень воды еще повышается. С 8.00 до 16.00 часов – плюс 59 см. 

    Теги:
    Подтопления ДЧС Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Казахстана Казгидромет Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!