Заключенных в колониях эвакуировали из Петропавловска

В Петропавловске эвакуировали заключенных мужской и женской колоний и спецпоселения, которые находятся в зоне подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар сообщил, что этапировали осужденных заранее.

— Из учреждения № 50 (женская колония) этапировали 301 человека в Карагандинскую область, из учреждения № 48 (мужская колония) — 752 человека этапировали в № 50. На днях этапировали из колонии-поселения 69 человек в отдельный эвакопункт, расположенный в доме культуры села Якорь. Из учреждения № 66 смешанной безопасности — в ИВС управления полиции города Петропавловска, осужденные, которые отбывали наказание — в изолятор Кокшетау, — сказал Абу-Али Саттар.