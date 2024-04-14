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    20:59, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Заключенных в колониях эвакуировали из Петропавловска

    тюрьма
    Фото: pixabay.com

    В Петропавловске эвакуировали заключенных мужской и женской колоний и спецпоселения, которые находятся в зоне подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар сообщил, что этапировали осужденных заранее.

    — Из учреждения № 50 (женская колония) этапировали 301 человека в Карагандинскую область, из учреждения № 48 (мужская колония) — 752 человека этапировали в № 50. На днях этапировали из колонии-поселения 69 человек в отдельный эвакопункт, расположенный в доме культуры села Якорь. Из учреждения № 66 смешанной безопасности — в ИВС управления полиции города Петропавловска, осужденные, которые отбывали наказание — в изолятор Кокшетау, — сказал Абу-Али Саттар.

    Прокуратура держит вопрос содержания осужденных на контроле.

    Теги:
    Петропавловск СКО Регионы Заключенные Прокуратура Эвакуация Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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