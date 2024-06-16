Священный праздник Курбан айт в 2024 году выпал на 16 июня. Накануне санврачи рассказали, что делать, чтобы после праздника не оказаться в больнице с отравлением. Другая важная тема минувшей недели — саранча. Чтобы избежать многомиллионных убытков в агросекторе, сейчас в регионах усиленно борются с вредителем. Также на этой неделе казахстанцы много говорили о туризме. Это была ответная реакция на выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева о проблемах в данной сфере. Подробнее об этих и других событиях недели читайте в обзорном материале от агентства Kazinform.

С туризмом не все гладко

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы Правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет только к распылению государственных ресурсов.

Также Президент отметил, что качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов.

Сегодня главным центром развития туризма в Казахстане является Алматы. При этом на Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому горнолыжный кластер будут развивать дальше. В том числе — путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области.

План развития Щучинско-Боровской курортной зоны не реализован в полной мере. Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта «Бурабай», такие как «Акбура», озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска. Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в строй Единую цифровую платформу Burabay Travel.

Отдельно президент остановился на вопросе экологии. По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.

Нашествие саранчи

Казахстанцы боятся нашествия саранчи, и страхи людей небезосновательны. Факты нашествия саранчи уже зафиксировали в Костанайской области. Саранча беспокоит крестьян Туркестанской области и Актюбинской областей.

В связи с быстрым распространением саранчи руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах. О том, что Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны, сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Возможность застраховать посевы от сайгаков и саранчи пообещали рассмотреть в Казахстане. Также вице-премьер Серик Жумангарин объяснил, почему назвал саранчу халяльной.

Курбан айт

16 июня — первый день праздника Курбан айт. Поэтому агентство Kazinform заранее подготовило обзорную информацию цен на жертвенных животных в регионах. В среднем, упитанный барашек обошелся казахстанцам в 40-50 тысяч тенге.

В преддверии священного праздника Курбан айт в целях предупреждения особо опасных инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений и острых кишечных инфекций при продаже скота, жертвоприношении и во время проведения «Құдайы тамақ» санитарные врачи Алматы рекомендовали соблюдать определенные требования.

ЕНТ

Министерство науки и высшего образования РК представило промежуточные результаты ЕНТ. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл — 138 баллов. 130 баллов и выше набрали 266 человек. Выявлено 315 нарушений.

Ранее выпускники Костанайской области поделились своими лайфхаками при сдаче ЕНТ. А их ровесники из Алматы не стали скрывать эмоций после экзамена.

Чуть раньше вузы Казахстана представили пороговые баллы ЕНТ для поступления на грант. Например, для поступления на грант по специальности «Подготовка учителей математики» в Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева — не менее 110 баллов, в SDU University — не менее 120 баллов.

Сотрудничество с Кореей

На этой неделе президент Кореи Юн Сок Ёль посетил с государственным визитом Казахстан. Президенты Казахстана и Южной Кореи провели переговоры в узком составе. Членами официальных делегаций были подписаны 9 меморандумов и 2 соглашения.

В столице Казахстана состоялся казахско-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие главы двух государств. По итогам были подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $430 млн.

В ходе визита Президента Кореи в Казахстан страны также договорились развивать сотрудничество в области науки и технологий. В связи с этим будет проработан вопрос открытия филиала Корейского университета в Туркестане. Помимо этого, Казахстан и Южная Корея договорились укрепить цепочку поставок минералов.

Позже глава государства лично проводил Президента Кореи в столичном аэропорту. Отметим, в настоящее время граждане Казахстана могут посещать Корею без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямой рейс Астана — Сеул.

История спасения

Офицер Нацгвардии из Казахстана спас ребенка с ДЦП в России. Вечером Жандос Нурахметов прогуливался со своим ребенком, когда заметил на втором этаже жилого дома мальчика лет 4-5, который бросал вниз игрушки, одежду и сумки. Затем ребенок попытался вылезти из окна.

Стало очевидно, что малыш может сорваться. Войдя в квартиру, офицер обнаружил, что дома нет взрослых. Тогда он вывел ребенка на улицу и передал соседям, которые хорошо знают семью.

Коклюш

В Карагандинской области от коклюша умер ребенок в возрасте год и 11 месяцев. Позже павлодарские санврачи рассказали о новых случаях коклюша в регионе. Почти все заболевшие дети не были привиты. Если с начала 2024 года выявлено 70 случаев заболевания, за аналогичный период 2023 года — ни одного.

Медики предупредили: мнение, что коклюш — безобидная детская инфекция, которой лучше переболеть, чем сделать прививку, ошибочно. В текущем году в республике от коклюша умерли уже трое детей, которые были не привиты.

Часовой пояс

Недавно петиция с требованием вернуть часовые пояса, ранее действовавшие на территории страны, набрала 50 тысяч голосов, Министерство торговли и интеграции РК приняло ее на рассмотрение. Ожидается, что решение будет принято в начале августа.

На критику казахстанцев ответил инициатор смены часового пояса экоактивист Болат Нуркожаев.

А как перевод времени влияет на нас с медицинской точки зрения, и как решить проблемы со сном, если вы чувствуете себя разбитым по утрам, рассказала врач-сомнолог Дина Уразгалиева.

Жертвы воды

За последнюю неделю в Казахстане произошло несколько трагических случаев на воде. Пожилой мужчина утонул во время рыбалки в СКО.

Тело утонувшего павлодарца обнаружили родственники. 25-летний парень утонул, купаясь в Иртыше, в запрещенном для этого месте.

Девочки-подростки утонули в реке в Костанайской области. По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

Грозит ли КТЖ банкротство

Председатель высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса сказал, что КТЖ из-за неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге.

Позже в АО «НК «Қазақстан темір жолы» прокомментировали слухи о дефолте. Сообщив что те слишком преувеличены.