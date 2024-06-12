По его словам, страны также уделяют особое внимание укреплению культурно-гуманитарных связей.

— Корейская диаспора, живущая в Казахстане, поддерживает сохранение и развитие своего языка. С этой целью мы договорились регулярно проводить культурные мероприятия на территории двух стран. В настоящее время граждане Казахстана могут посещать Корею без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямой рейс Астана — Сеул. Без сомнения, увеличение количества авиарейсов укрепит связи между двумя странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.