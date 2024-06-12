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    15:12, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Откроется прямой рейс Астана — Сеул

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Глава государства провел переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в расширенном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    По его словам, страны также уделяют особое внимание укреплению культурно-гуманитарных связей.

    — Корейская диаспора, живущая в Казахстане, поддерживает сохранение и развитие своего языка. С этой целью мы договорились регулярно проводить культурные мероприятия на территории двух стран. В настоящее время граждане Казахстана могут посещать Корею без визы до 30 дней. В ближайшее время откроется прямой рейс Астана — Сеул. Без сомнения, увеличение количества авиарейсов укрепит связи между двумя странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Культура Акорда Президент Самолет Казахстан Авиация Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Корея
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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