Казахстан закупит дроны для борьбы с саранчой

Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Я надеюсь, что на следующий год ореол распространения саранчи уменьшится для нас. Уже будет не 2,5 млн гектаров, а меньше. Мы для этого предпринимаем усилия, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

Вместе с тем вице-премьер затронул вопрос эффективной борьбы с этими вредителями.