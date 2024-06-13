Казахстан закупит дроны для борьбы с саранчой
Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Я надеюсь, что на следующий год ореол распространения саранчи уменьшится для нас. Уже будет не 2,5 млн гектаров, а меньше. Мы для этого предпринимаем усилия, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.
Вместе с тем вице-премьер затронул вопрос эффективной борьбы с этими вредителями.
- Кустарными методами бороться, потому что анализ проводят люди, достаточно сложно. Мы будем в этом году закупать оборудование, то есть на следующий год в бюджет (заложат - прим. автора) порядка 100 дронов, у которых будет специальное программное обеспечение, чтобы выявлять саранчу еще в земле. И тогда уже точечно по ней работать. Я видел, как показывали экспериментальный дрон в Актюбинской области. Очень эффективно! - заключил Серик Жумангарнин