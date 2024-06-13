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    13:54, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан закупит дроны для борьбы с саранчой

    дроны на полях
    Фото: Правительство РК

    Казахстан для эффективной борьбы с нашествием саранчи намерен закупить специальные дроны. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Я надеюсь, что на следующий год ореол распространения саранчи уменьшится для нас. Уже будет не 2,5 млн гектаров, а меньше. Мы для этого предпринимаем усилия, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

    Вместе с тем вице-премьер затронул вопрос эффективной борьбы с этими вредителями.

    - Кустарными методами бороться, потому что анализ проводят люди, достаточно сложно. Мы будем в этом году закупать оборудование, то есть на следующий год в бюджет (заложат - прим. автора) порядка 100 дронов, у которых будет специальное программное обеспечение, чтобы выявлять саранчу еще в земле. И тогда уже точечно по ней работать. Я видел, как показывали экспериментальный дрон в Актюбинской области. Очень эффективно! - заключил Серик Жумангарнин

    Теги:
    Правительство Сенат Сельское хозяйство Саранча Регионы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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