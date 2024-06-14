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    22:40, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Вузы Казахстана представили пороговые баллы ЕНТ для поступления на грант

    студенты
    Фото: Pixabay

    Информацию о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов озвучили в Национальном центре тестирования РК, передает агентство Kazinform.

    Например, для поступления на грант по специальности «Подготовка учителей математики» в Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова необходимо набрать не менее 77 баллов, в ЕНУ имени Л.Н.Гумилева – не менее 110 баллов, в SDU University – не менее 120 баллов.

    С полным списком вузов и пороговыми баллами - можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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