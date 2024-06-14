Коклюш наступает: павлодарские медики сообщили о 70 заболевших в регионе и 3 смертельных случаях по стране

Павлодарские санврачи рассказали о новых случаях коклюша в регионе. Почти все заболевшие дети не были привиты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если с начала 2024 года выявлено 70 случаев заболевания, за аналогичный период 2023 года – ни одного.

- Коклюш чаще всего диагностируется у детей до 14 лет, представляя наибольшую угрозу для грудничков, у которых нередко возникает воспаление легких, поражение головного мозга или другие жизнеугрожающие осложнения на фоне инфекции. Ошибочно мнение, что коклюш - безобидная детская инфекция, которой лучше переболеть, чем сделать прививку. В текущем году в республике от коклюша умерло уже трое детей, которые были не привиты, - предупреждают медики.

В Павлодарской области 96% заболевших не вакцинированы против коклюша. Основная причина – родители сами отказались прививать малышей. При этом специфического препарата для лечения коклюша не существует.

- Да, заболели и привитые дети, но при выяснении их прививочного статуса установлено, что привиты они были неполным курсом вакцинации. И что важно, все они болели в легкой форме, иногда даже без показаний к стационарному лечению. Также отметим, что на сегодняшний день вакцина против коклюша, входящая в состав комбинированного препарата, бесклеточная - менее реактогенна, но не менее эффективна в борьбе с этим коварным заболеванием, - заверили в департаменте санэпидконтроля Павлодарской области.

Напомним, в марте этого года павлодарские санврачи сообщали, что заболеваемость коклюшем в регионе растет с осени прошлого года. На тот момент был зарегистрирован 41 случай коклюша среди малышей: в Павлодаре, Аксу и Павлодарском районе. Сейчас заболевших гораздо больше.

Медики предупреждают: коклюш может протекать с осложнениями, оставить после себя стойкие повреждения — глухоту или эпилептические приступы. Заболевшие заразны для других на протяжении месяца — за неделю до появления кашля и три недели после.

Совсем недавно в Карагандинской области от заболевания коклюшем умер ребенок в возрасте год и 11 месяцев.