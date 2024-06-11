Ребенок умер от коклюша в Казахстане

В Карагандинской области от заболевания коклюшем умер ребенок в возрасте год и 11 месяцев. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Минздрава сообщила о летальном исходе от коклюша в Карагандинской области, подчеркнув важность вакцинации.

— Одним из сегодня признанных во всем мире инструментов профилактики инфекционной заболеваемости является вакцинация. Соответствующий календарь прививок в стране принят. Вакцинами дети обеспечиваются бесплатно. Однако есть родители, которые отказываются, в том числе по разным поводам — медотводы, просто отводы у самих родителей, которые не хотят прививаться. Эту работу мы проводим. Потому что в этом и в прошлом году мы столкнулись со вспышкой вакционоуправляемой инфекцией. Мы все стали свидетелями этого — это заболевания и корью и коклюшем, — сказала Акмарал Альназарова.

В связи с чем, министр заявила, что, те родители, которые отказываются прививать своих детей, должны нести ответственность за свои решения. Так как даже в случае, если в детском саду только 90% детей будут привиты, то вероятность заболеть в этой группе вакционоуправляемой инфекцией будет очень высока.