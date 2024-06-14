Сколько стоит «жертва» на Курбан айт?

В преддверии священного праздника мусульман Курбан айт агентство Kazinform подготовило обзорную информацию цен на жертвенных животных в регионах страны.

По сообщениям ДУМК, курбан может быть из некоторых видов животных: овцы, козы, коровы, быка, буйвола, верблюда. Наиболее распространненным мясом на Курбан айт является баранина.

Цены на баранов в регионах не слишком разнятся. В среднем, упитанный барашек обойдется в 40-50 тысяч тенге. На цену влияет возраст, вес, состояние животного.

В Жезказгане, Конаеве, Шымкенте, Кызылорде стоимость барана начинается от 30 тысяч тенге. Чуть выше минимум — 35 тысяч тенге — в Талдыкоргане, Петропавловске, Кокшетау, Алматы, Актобе, Павлодаре, Уральске. От 40 тысяч тенге за одного барана просят в Туркестане, Атырау, Семее и Караганде. В столице купить барана можно за 45 тысяч тенге. В Костанае и Усть-Каменогорске минимальная цена начинается уже с 50 тысяч тенге. Самые дорогие бараны нашлись в Актау и Таразе. Здесь придется отдать 55-60 тысяч тенге минимум.

Гораздо выше цены на крупный рогатый скот и лошадей. Например, в Северо-Казахстанской области туша КРС обойдется в 350-700 тысяч тенге, в Западно-Казахстанской – 350-400 тысяч, в восточных регионах – 250-400 тысяч тенге.

Взрослая лошадь будет стоить от 400 тысяч тенге. Окончательная цена будет зависеть от возраста и упитанности животного.

По сравнению с прошлым годом, цены на жертвенных животных существенно не изменились.

До наступления праздника ДУМК объявило возможности жертвоприношения онлайн. На сайте qurban2024.kz можно выбрать жертвенное животное и отправить деньги через платежную систему. После оформления заказа на сайте приходит SMS на мобильный. Видео- и фотоотчет о проведении отправят. По данным сайта, цена барана составляет 65-80 тысяч тенге, козы — 40-50 тысяч тенге, крупный рогатый скот — 350-650 тысяч тенге, верблюда — 700-800 тысяч тенге.