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Курбан айт: цены на жертвенных животных в регионах Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
27 Июня 2023, 10:15
Курбан айт: цены на жертвенных животных в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Близится праздник, очень важный и священный для всех мусульман — Курбан айт. Он завершает обряд хаджа к святыням ислама. В этом году Курбан-айт, празднуемый три дня, начнется 28 июля в среду. Сколько стоит жертвенное животное в различных регионах Казахстана, читайте в материале МИА «Казинформ».

Сегодня 27 июня - день Арафа, а 28 июня – первый день Курбан Айт. Время жертвоприношения начинается после праздничной молитвы 28 июня и заканчивается до вечерней молитвы 30 июня. То есть, нельзя закалывать жертвенное животное вне указанного времени. Праздничная молитва начинается в 6:00 утра по городу Астана. О времени в других городах можно узнать на сайте muftyat.kz.

Как сообщили в ДУМК, курбан может быть из трех видов животных: овцы и козы; коровы, быки и буйволы; верблюды. Предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Одна овца (или баран) или одна коза (или козел) приносятся в жертву от имени одного человека. А крупнорогатый скот и верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи человек одновременно.

Недопустимые недостатки при выборе жертвенного животного:

- Слепота на один или оба глаза;

- Хромота, не позволяющая животному самостоятельно дойти до места забоя;

- Оба или одно ухо отрезано полностью до основания;

- Отсутствует большинство зубов;

- Отсутствие (отпадение) сосков на вымени;

- Сломаны рога или один рог до основания;

- Крайнее истощение и слабость животного;

- Врожденное отсутствие уха или хвоста;

Если у жертвенного животного обнаруживается один из указанных недостатков, или если купленное животное умирает, мусульманин должен купить другое животное, пригодное для жертвоприношения. Если малоимущий человек, который намеревается принести жертву, имеет недостаток в купленной жертве, он приносит в жертву это животное. Даже бедный человек, от которого не требуется жертвоприношение, может купить животное с дефектами и принести его в жертву. Потому что его жертва считается нафиль курбаном.

По какой цене продают скот для жертвоприношения

В Астане цены варьируются от 55 тыс. тенге за овцу, крупные овцы стоят- от 70 до 80 тыс. тенге.

Цены на молодого барашка в Алматы составляет от 70 до 80 тысяч тенге, цена на жертвенную козу - от 40 до 50 тысяч тенге, на крупный рогатый скот начинается от 400 до 450 тысяч тенге.

В Туркестанской области самые низкие цены на жертвенных овец, они начинаются с 50 тысяч и достигают до 130 тысяч тенге в цене. Средняя цена овец колеблется от 75 до 80 тыс. тенге.

А в Шымкенте цены начинаются от 40 тыс. тенге и доходят до 110 тыс. тенге за овцу. Средняя цена в городе составляет около 60-70 тысяч тенге за одну овцу.

В Актобе можно купить небольшого барана по цене 45-50 тысяч тенге, а покрупнее за 65-70 тысяч тенге, крупный рогатый скот стоит 420-500 тысяч тенге.

Средняя цена овец в Северо-Казахстанской области составляет 50 тысяч тенге. При желании можно найти овцу и за 40 тысяч тенге. Есть и те, кто пользуясь спросом, продает овец за 80-90 тысяч тенге.

Средняя цена овец в Павлодарской области составила 60 тыс. тенге.

В Акмолинской области жертвенную овцу можно приобрести от 35 до 65 тысяч тенге.

В Кокшетау цена овец в среднем составляет около 60-80 тысяч тенге. Однако можно купить более мелких овец и за 50 тысяч тенге. А стоимость откормленных крупных овец достигает 100 тысяч тенге. Убойные площадки для жертвоприношения имеются на территории товарищества с ограниченной ответственностью мясокомбинат «Бижан» и на территории животноводческого рынка «Аз». Там мясники вам окажут услуги в зависимости от вида скота на сумму от 5 до 20 тысяч тенге.

Как в Улытау, так и в Карагандинской области овцы стоят около 55-65 тысяч тенге, более крупные овцы - от 70 до 90 тысяч тенге.

В Мангистауской области мелких овец реализуют за 35-45 тыс. тенге, овцы покрупнее стоят от 55 до 70 тыс. тенге.

В Кызылорде мелкую овцу можно купить за 35-45 тыс. тенге, покрупнее - за 65-75 тыс. тенге.

В Атырау две недели назад средняя цена овец составляла 55 тысяч тенге. Сейчас за крупную овцу просят до 130 тысяч тенге. А цена КРС выросла с 200 тысяч до 400 тысяч тенге.

В Таразе мелких овец продают по 40 тысяч тенге, особи покрупнее реализуются по 70 тысяч тенге.

Средняя цена овец в Восточно-Казахстанской области составляет 50 -70 тысяч тенге. Цена КРС колеблется в пределах 300-400 тысяч.

В Абайской области овцу можно приобрести за 60-70 тысяч тенге. Цены на крупный рогатый скот начинаются от 200 тыс. до 400 тыс.

В Костанае в зависимости от упитанности овец продают от 35 тыс. тенге, цена за более крупных особей доходит до 90-100 тенге.

Как будут проходить обряды жертвоприношения и раздача жертвенного мяса нуждающимся

В этом году церемония жертвоприношения пройдет в офлайн и онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения. Духовное управление призывает всех мусульман проявить активность и принять участие в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал».

В рамках проекта «QURBAN-2023» с 16 июня 2023г. запущен сайт qurban2023.kz для проведения ритуалов жертвоприношения в онлайн формате и раздачи жертвенного мяса нуждающимся. Для совершения жертвоприношения на указанном сайте желающий совершить пожертвование может оставить соответствующее заявление. Для этого необходимо зайти на сайт и следовать указанным инструкциям. Видеотчет о жертвоприношении будет отправлен на Whats App номер заказчика. Также нуждаюшиеся могут зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн заявку на получение жертвенного мяса. В результате пожертвования, жертвенные мяса будут доставлены волонтерами по указанному на сайте адресу нуждающимся, оставившим обращение.

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