Рассвет в 3 часа ночи: будет ли вновь изменен часовой пояс в Казахстане

Как известно, Казахстан в ночь с 29 февраля на 1 марта этого года перешел на единый часовой пояс UTC+5 по постановлению Правительства. Таким образом, вся территория страны стала жить по единому времени. По прошествии 3 месяцев была опубликована петиция о возвращении часовых поясов в прежнее состояние, которая собрала необходимые 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию на рассмотрение, и ожидается, что в начале августа будет принято решение. Но что послужило причиной изменения часового пояса, в чем разница между нынешним и прежним исчислением времени, и как это объясняют специалисты? Корреспондент агентства Kazinform попытался найти ответы на эти вопросы.

На востоке жалуются, что путают день с ночью

На самом деле, территория Казахстана расположена в четырех различных часовых поясах — UTC+3, UTC+4, UTC+5 и UTC+6. Однако первый и последний из них занимают незначительные участки, поэтому для них не предусмотрено отдельное исчисление времени. С этого года специалисты решили ввести на всей территории страны пояс UTC+5, близкий к природному времени. Однако это решение было подвергнуто критике.

Живущие на востоке страны говорят, что у них начинает рассветать около 03:00 ночи. Видеозаписи с этими жалобами распространились в социальных сетях. Жители других регионов также жаловались на изменение времени, отмечая, что рассветает раньше, чем прежде, что приводит к нарушению режима сна. Однако ни у кого из жалующихся не было конкретных доказательств неправильности изменения временного пояса. Возможно, просто еще не все привыкли к новому часовому поясу.

Время менялось, в среднем, каждые 8 лет

За последние 100 лет часовые пояса в Казахстане менялись 12 раз. Нынешнее изменение стало первым за годы независимости. Однако говорят, ни одно из прежних изменений не соответствовало природному времени.

Инициатором текущего изменения стал Астрофизический институт имени Фесенкова в Алматы, хотя географически Казахстан находится в 4 часовых поясах. Правительство активно поддержало эту идею, утверждая, что это будет полезно для банковского сектора, так как платежи будут проходить в одно время по всей стране.

С самого начала этого шага жители ряда регионов, особенно Восточно-Казахстанской области, выступили против. Они указывали на то, что после перехода на новое время рассвет в летнее время будет в 03:15 часов, а зимой солнце будет садиться в 15:20 часов. Однако представители Астрофизического института уверяли, что жители ВКО к этому привыкнут, а ранний рассвет можно воспринимать, как «белые ночи» в Петербурге. По их словам, город будет соответствовать новому часовому поясу, но продолжительность дня зависит от географической широты. На севере она значительно больше, что порождает явление «белых ночей», такое же, как в Восточно-Казахстанской области, которые наблюдаются 22 июня.

Мы отдалились от природного времени

Итак, смог ли Казахстан найти свое природное время? Специалист по прикладной хронобиологии Болат Нуркожаев, с которым связался корреспондент агентства, утверждает, что для нашей страны самый удобный часовой пояс UTC +5, он соответствует нашему природному времени.

Фото: Болат Нұрқожаевтың жеке мұрағатынан

— Чтобы не ошибиться в этом вопросе, нужно знать аспекты исчисления времени. Во-первых, дневное время. Оно исчисляется по соответствию нахождения солнца в зените 12:00 часам. Начиная с восточной части Восточно-Казахстанской области, до западной части Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской областей промежуток между меридианами 67°30 и 82°30 находится в одном часовом поясе. Хотя граничащая с Китаем часть Восточного Казахстана входит в часовой пояс UTC+6, такая же ситуация сложилась в западной части страны, то есть, там есть территории, входящие в часовой пояс UTC+4. Но мы не можем делить одну область на два часовых пояса. Во-вторых, поясное время. Промежуток времени, между полуднем на востоке в 11:30, на западе в 12:30, мы называем поясным временем. Это время считается самым близким к местному природному времени. А природное время — это когда солнце находится в зените в 12:00 для каждого населенного пункта. Мы не можем применять это время, потому что тогда придется для каждого района и города менять время на 15-20 минут. С 1884 года в мире принят Гринвичский часовой пояс. С этого времени этот вопрос вошел в повестку дня. В 1924–1930 годах каждый регион стал сдвигать местное время на 1 час вперед. Это было названо «декретным временем», в действительности это было постоянно сдвигающееся вперед летнее время. Летнее время в каждый сезон сдвигалось на 1 час вперед, сейчас этот часовой пояс есть в странах Америки и Европы. «Декретное время» — это когда и зимой живут по летнему часовому поясу, — отметил Б.Нуркожаев.

По его словам, когда Казахстан был в составе Советского Союза, в 1956 году началось объединение всех часовых поясов. UTC+3 был объединен с UTC+4 и стал относиться к UTC+4, а UTC+5 был объединен с UTC+6, став UTC+5. К этому добавился еще 1 час, и мы перешли на часовые пояса UTC+5 и UTC+6. Это привело к невозможности введения летнего времени, которое действовало в 1981–2005 годах. Вместо этого у нас время сдвигалось вперед, что приводило к тому, что западные регионы переходили на 3 часа вперед. Периодически солнце не заходило летом до 23:00. В конечном итоге мы отказались от этого, утверждая, что переход на 1 час вперед летом не экономит энергию, а даже вреден для человека.

Зная о том, что в человеке появляются агрессия, психологические отклонения, различные нарушения, должны ли мы продолжать применение тех часовых поясов? — задал вопрос специалист.

— В 2017 году было установлено, как важны циркадные ритмы для человеческого организма и признано наукой. Однако это знание не достигло широкой публики и даже медицинских специалистов. Россия в 2014 году отказалась от летнего времени, и даже онкологи доказали его вредность. В этом вопросе мы не должны пренебрегать мнением ученых. Летом день длинный, зимой короткий — это природная закономерность. Но будет неправильным отказываться от природного часового пояса, ссылаясь на то, что летом рано рассветает и поздно темнеет. Если не регулировать время, это приведет к катастрофическим последствиям. Мы, напротив, с этого года вернулись в свой природный часовой пояс, — заключил Б.Нуркожаев.

Циркадный ритм – ритм живого организма

Циркадные ритмы работают в фоновом режиме, можно назвать их совокупностью 24-часовых циклов, которые поддерживают основные функции человеческого организма. Это вид биоритмов, сопровождающих живые организмы на планете. Некоторые из них могут быть связаны с фазами Луны, другие с определенными особенностями организма. Один из важных биоритмов, поддерживающих жизнь – сердечный. Наиболее наглядным примером этих процессов является цикл сна и бодрствования. Но это не единственный цикл, который мы выполняем. В действительности, вся работа внутренних органов подчиняется определенным циклам. Сюда относятся выделение гормонов, изменение температуры тела в течение суток, ускорение и замедление работы пищеварительной системы.

В науке о циркадных ритмах начали говорить только в начале 20-го века. Тогда Сеймур Бензер и Рональд Конопка установили, что нарушение определенного гена в живом организме может нарушить эти биологические часы. Это имеет прямое отношение к часовым поясам.

С 1984 года ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг занимались изучением суточных ритмов. В результате, они нашли еще два гена – Timeless и Doubletime. За это открытие им была присуждена Нобелевская премия 2017 года. Исследователи доказали, что все процессы в организме связаны со сменой света и темноты. Утром и после обеда нам легко быть активными, а вечером хочется спать, ухудшается зрение, замедляется реакция, затрудняется переваривание пищи. Все это связано не только с привычками, режимом сна, но и с циркадными ритмами, которые оказывают влияние на многие другие процессы. На эти циклы влияет дневное освещение, оно дает сигнал для выработки гормонов, необходимых для пробуждения мозга. Вечером, с наступлением темноты, организм человека вырабатывает гормон мелатонин. Это гормон сна, он помогает уснуть и восстановиться во время ночного отдыха.

Диетологи говорят, что не нужно принимать пищу вечером не потому, что ночью мы мало двигаемся, а потому, что чувство голода и выработка ферментов, отвечающих за переваривание пищи связаны с циркадными ритмами. Если проще, то днем печень и поджелудочная железа синтезируют вещества, регулирующие содержание глюкозы и усвоение жиров, углеводов. Ночью этот процесс замедляется. То, что сам организм связан с природным часовым поясом, в котором человек проживает – доказанный факт.