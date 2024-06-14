Мужчина утонул во время рыбалки в СКО

В Северо-Казахстанской области во время рыбалки утонул пожилой мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, криминального следа в происшествии нет.

— Накануне в дежурную часть отдела полиции Мамлютского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи села Покровки этого же района во время рыбалки упал с лодки и утонул 61-летний мужчина. Тело погибшего было обнаружено водолазами департамента по чрезвычайным ситуациям, — прокомментировали в пресс-службе.

В прошлом году в водоемах области погибли пять человек, в том числе один ребенок. В этом году это первый случай гибели на воде.