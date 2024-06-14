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    02:24, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Мужчина утонул во время рыбалки в СКО

    утонул.ю утонувший
    Фото: МЧС

    В Северо-Казахстанской области во время рыбалки утонул пожилой мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, криминального следа в происшествии нет.

    — Накануне в дежурную часть отдела полиции Мамлютского района поступило телефонное сообщение о том, что вблизи села Покровки этого же района во время рыбалки упал с лодки и утонул 61-летний мужчина. Тело погибшего было обнаружено водолазами департамента по чрезвычайным ситуациям, — прокомментировали в пресс-службе.

    В прошлом году в водоемах области погибли пять человек, в том числе один ребенок. В этом году это первый случай гибели на воде.

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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