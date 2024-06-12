Офицер Нацгвардии из Казахстана спас ребенка в России

Офицер Нацгвардии МВД из Казахстана спас ребенка в Костроме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В летнее время, к сожалению, учащаются случаи падения детей из окон. Трагедии в российском городе Костроме удалось избежать благодаря казахстанскому офицеру.

Вечером 8 июня Жандос Нурахметов прогуливался со своим ребенком по улице Галичская, когда около дома №51 заметил на втором этаже мальчика лет 4-5, который с подоконника из открытого настежь окна выбрасывал вещи – игрушки, одежду и сумки.

– Я начал спрашивать у мимо проходящих жителей – кто и что знает про этого ребенка и его родителей. Далее пытался вести беседу, чтобы мальчик зашел внутрь и закрыл окно, однако мальчик никак не реагировал. Через какое-то время подошла неравнодушная женщина и подсказала, что этот мальчик болен ДЦП. В это время ребенок пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я начала кричать сильней, чтобы услышали его родители, после чего принял решение забраться на второй этаж по трубе – подобравшись к окну, втащил мальчика в окно. Войдя с ним в квартиру – обнаружил, что дома больше никого нет. Тогда я вывел его на улицу и отдал на поруки жильцам этого дома, которые хорошо знают их семью, – рассказал офицер казахстанской Нацгвардии.

Фото: Polisia.kz

Отметим, что подполковник Жандос Нурахметов является слушателем Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме Российской Федерации.

В настоящий момент из Казахстана в вышеуказанной академии обучается шесть курсантов, два слушателя и один адъюнкт. Непосредственно подполковник Нурахметов поступал в 2022 году от воинской части 6654 (поселок Каракемер Алматинской области) Национальной гварди Республики Казахстан, в этом месяце заканчивает это учебное заведение. Женат, является отцом полуторагодовалого сына.



