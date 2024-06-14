Глава государства раскритиковал планы Правительства по развитию в РК одновременно 20 турзон

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы Правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. Об этом заявил сегодня Глава государства в ходе совещания по развитию туризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.