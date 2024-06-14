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    20:28, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства раскритиковал планы Правительства по развитию в РК одновременно 20 турзон

    Токаев
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы Правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. Об этом заявил сегодня Глава государства в ходе совещания по развитию туризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

    – Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области, – сказал Глава государства.

    Теги:
    Туризм Акорда Министерство туризма и спорта РК Президент Казахстана Правительство РК Касым-Жомарт Токаев
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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