Промежуточные итоги ЕНТ: 266 абитуриентов набрали 130 баллов и выше

Министерство науки и высшего образования РК представило промежуточные результаты Единого национального тестирования (ЕНТ), передает агентство Kazinform.

164 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 115 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл – 138 баллов.

130 баллов и выше набрали 266 человек.

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за четыре недели в ЕНТ приняло участие 510 абитуриентов с ООП.

- На сегодняшний день выявлено 315 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 219 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 89 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено, - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы, напомнили в ведомстве.