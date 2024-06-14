Тело утонувшего павлодарца обнаружили родственники

В Павлодарской области 25-летний парень утонул, купаясь в Иртыше. Тело обнаружили в 12 километрах от места трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несчастный случай произошел в пригородном селе Кенжеколь в понедельник, 10 июня. Все это время спасатели вели поисковые работы.

— В 12:50 в 12 километрах вниз по течению от места происшествия родственниками обнаружено тело погибшего, 1999 года рождения. Силами спасателей ДЧС тело было извлечено из воды, — проинформировали в ДЧС области.

Известно, что молодой человек погиб, купаясь в запрещенном для этого месте.