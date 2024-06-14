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    23:19, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Тело утонувшего павлодарца обнаружили родственники

    утонули, утонувший
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Павлодарской области 25-летний парень утонул, купаясь в Иртыше. Тело обнаружили в 12 километрах от места трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Несчастный случай произошел в пригородном селе Кенжеколь в понедельник, 10 июня. Все это время спасатели вели поисковые работы.

    — В 12:50 в 12 километрах вниз по течению от места происшествия родственниками обнаружено тело погибшего, 1999 года рождения. Силами спасателей ДЧС тело было извлечено из воды, — проинформировали в ДЧС области.

    Известно, что молодой человек погиб, купаясь в запрещенном для этого месте.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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