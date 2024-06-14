Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов - Токаев
Один из серьезных вопросов отечественного туризма - слабая транспортная инфраструктура. Об этом заявил Глава государства в ходе совещания, посвященного проблемам отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками. Кроме того, важно благоустроить территорию железнодорожных вокзалов. Их внешний вид и инфраструктура должны соответствовать международным стандартам. Как вы знаете, в летний период резко возрастает поток пассажиров. Поэтому нужно увеличить количество поездов с комфортабельными вагонами по наиболее востребованным направлениям. Это первостепенная задача, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, как отметил Президент РК, качество наших автомобильных дорог также оставляет желать лучшего.
- Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана – Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Казталовка – Жанибек. Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям, - заявил Глава государства.