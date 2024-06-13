Серик Жумангарин объяснил, почему назвал саранчу халяльной

Вице-премьер Серик Жумангарин прокомментировал свое высказывание о халяльности саранчи, передает корреспондент агентства Kazinform.

- У нас достаточно напряженная общественно-политическая жизнь и иногда я подобного рода выбросы делаю для того, чтобы немного повеселились. Но я нигде не говорил, что эту саранчу надо кому-то кушать. В контексте разговора я сказал, что это халяльный продукт. Насколько я знаю определенные СМИ сделали фактчекинг. Это на самом деле так, да? И на этом надо остановиться, наверное, и всякими инсинуациями не заниматься, - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы в кулуарах Сената.

Он также заявил, что является ответственным государственным чиновником и никогда не предложит нашим гражданам употреблять в пищу саранчу. Тем более продовольственная безопасность в нашей стране обеспечена.

Журналисты уточнили: «Вы решили просто повеселиться?»

- Нет, я не решил повеселиться. Поскольку эта ситуация у нас повторяется из года в год, то соответствующее поручение получил Национальный аграрный научно-образовательный центр, который сейчас занимается анализом мирового опыта. Каким образом с этими насекомыми работают другие страны, как их выращивают, ловят или так далее. Исторически сложилось так, что наша территория благоприятна для их размножения. Давайте попытаемся понять – какую выгоду из этого мы можем получить как страна. Возможно, появятся инвесторы, которые позволят нам не тратить государственные деньги на это, а будут тратить собственные средства, - пояснил Серик Жумангарин.

В заключение вице-премьер добавил, что это долгий процесс и на это необходимо проектное обоснование, возможно понадобится проектно-целевое финансирование.