Факты нашествия саранчи зафиксировали в Костанайской области

На одной из трасс в южной части Костанайской области местные жители зафиксировали прилет саранчи. Видео распространяется в мессенджерах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео прокомментировал руководитель Амангельдинской районной территориальной инспекции Жандос Саттаров.

— Трасса близ поселка Токанай (Жангельдинский район — прим. автора). Координаты были зафиксированы. Из-за погодных условий, второй день не можем тут отработать. Сейчас ветер утихнет и продолжим отработку, — сообщил спикер.

Также в Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Противосаранчовые уточнили, что фитосанитарные мероприятия будут проводиться на территориях 15 районов области.

По состоянию на 10 июня текущего года химические обработки проведены на площади 64,290 тыс. га.

В том числе:

по Амангельдинскому району обработано — 36,2 тыс га

по г. Аркалык обработано — 8,27 тыс. га

по Жангельдинскому району обработано — 6,6 тыс. га

по Камыстинскому району обработано — 11,97 тыс. га

по Наурзумскому району обработано — 1,25 тыс. га

Напомним, ранее в Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщили, что на полях будет работать 72 единицы техники:

20 единиц — наземных штанговых опрыскивателей

16 единиц наземных вентиляторных опрыскивателей

20 единиц аэрозольных газогенераторов, 10 единиц сверхлегкой авиации (в виде дельтапланов)

6 единиц легкой авиации.

Всего в области запас пестицидов на складе составляет 173,5 тыс литров на площадь более 2 431,8 тыс. гектаров.