Особо опасный вредитель: как будет справляться с саранчой Костанайская область

В 2024 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн гектар. Из этой площади, более 700 тысяч находится в Костанайской области. Корреспондент агентства Kazinform узнала, как готовится к наплыву саранчовых регион и какие профилактические меры уже предприняты.

Саранчовые – обширная группа растительноядных насекомых из отряда прямокрылых. На одной линии с ними расположились также кузнечики, сверчки. Но по количеству их значительно меньше. Как поясняет доктор биологических наук, профессору КРУ им. А. Байтурсынова Татьяна Брагина, саранча чем-то похожа на миловидного кузнечика, но этот вид имеет более короткие усики и прыгают они не так высоко, как кузнечики.

- По своей природе, саранчовые играют значительную роль в экосистеме. Они перерабатывают огромное количество зеленой массы, возвращая питательные вещества в почву. Также служат кормом многим животным, - рассказывает биолог.

В Казахстане официально зарегистрировано более 270 видов и подвидов саранчовых, но опасность для сельского хозяйства представляют не более 20 видов.

- К особо опасными вредителям принято относить три вида. Костанайский регион может «похвастаться» наличием двух видов. Это азиатская перелетная саранча и итальянский прус. Они способны время от времени образовывать стадные формы, увеличивая свою численность в этой форме в десятки, сотни раз, - отмечает Татьяна Брагина.

Каждый вид внешне отличается. Азиатская саранча крупная по размерам (тело может достигать 6 см), похожа на кузнечика. Обычно зеленовато-бурого цвета, имеет мелкие серые пятнышки и короткие усики. Очаги обычно находятся в тростниковых зарослях, по берегам водоемов. Личинки этих особей одни из самых прожорливых - обычно выходят в мае, и через 35-40 дней, особь может уже встать на крыло. Что касается итальянского пруса, то в размерах он меньше, окрас имеет такой же - бурый и в крапинку.

- Нашествие саранчи сравнимо со стихийным бедствием. Это очень жуткое и в то же время впечатляющее зрелище: стадо поедает все на своем пути, оставляя только голую землю, - говорит спикер.

Фото: ФАО / Свен Торфинн

Что касается цикличности, как отмечает Татьяна Брагина, роль играет несколько факторов. Обычно, вспышки нашествия саранчи происходят каждые 5-10 лет. Влияют здесь погодные условия, внешние факторы и естественные враги.

- Для азиатской саранчи благоприятным считается период весенних осадков для развития перезимовавших яиц. А для итальянского пруса идеальным вариантом роста стадной формы считается предшествующих нескольких лет засухи. Но, природа очень изменчива и предугадать все факторы нашествия саранчовых очень сложно, - поясняет доктор биологических наук.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Размеры и стаи саранчи разные. В одном стаде перелетной саранчи могут находиться до десятков миллионов особей. Что касается вкусовых предпочтений, то азиатская саранча любит злаки и тростник, итальянский прус нападает на бобовые и полынь. Но начинают свою трапезу они всегда с сорняков.

- Они очень прожорливые и многоядные. В период стадного существования, она нападает на все, что попадается по пути. Для предотвращения сельскохозяйственного урона проводится мониторинг и контроль. Следят не только за стадными, но и одиночными вредителями, – отмечает Татьяна Брагина.

Количество саранчи может уменьшаться и естественным путем, когда включается природный механизм - огромное количество саранчи порождает появление большого количества жуков-нарывников, которые не прочь полакомиться кладками яиц саранчовых.

Но, защищаться от саранчи, в первую очередь стараются фермеры. В целом, из республиканского бюджета на организацию защитных мероприятий против стадных саранчовых вредителей выделено порядка – чуть более 8,1 млрд тенге на необходимый объем пестицидов и услуг по химическим обработкам. В области этот запас на складе составляет 173,5 тыс литров на площадь более 2 431,8 тыс гектаров.

- Мониторинговые мероприятия (обследования) по стадным саранчовым запланированы на площади - около 5 млн гектар (4 915,675 тысяч гектар). В проведении фитосанитарного мониторинга против вредных и особо опасных вредных организмов будет задействовано 129 специалистов, - дали пояснение в Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан запрос корреспондента агентства Kazinform.

Также на полях будет работать 72 единицы техники: 20 единиц – наземных штанговых опрыскивателей, 16 единиц наземных вентиляторных опрыскивателей, 20 единиц аэрозольных газогенераторов, 10 единиц сверхлегкой авиации (в виде дельтапланов) и 6 единиц легкой авиации.

Отработку по этому вопросу проводят с соседними областями и с приграничными районами: территориальными инспекциями подписаны соглашения о совместных исследованиях приграничных территорий Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, также заключены Соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе саранчовыми и другими особо опасными вредными организмами с филиалами Россельхозцентра по Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, и запланировано проведение совместных обследований в приграничных с Российской Федерацией районах. Координирует работу созданный областной штаб.

Что касается других мероприятий, то в инспекции сообщили о проводимых круглых столах, семинарах-совещаниях с сельхозтоваропроизводителями и с аграриями, которые также несут ответственность за судьбу своего урожая.

- Есть несколько мер по борьбе со стадными саранчовыми: это агротехнические - дискование, боронование, распашка, подсев трав, орошение, выпас скота...; биологические - применение энтомофагов (наскомые, которые поедают насекомых); химические - проведение химических обработок с применением инсектицидов, - отметили в ведомстве.

В 2023 году ущерб от саранчи составил 500 гектар в Джангельдинском районе в виде повреждений 30% листовой поверхности.

Ранее сообщалось о том, что в Правительстве РК и регионах создаются комиссии для оперативной работы по предотвращению распространения саранчи и проведению фитосанитарных мероприятий. Также ранее мы писали о том, что ожидает Центральную Азию после нашествия саранчи.