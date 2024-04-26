Гроза полей: что ожидает Центральную Азию после нашествия саранчи

В начале года в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщали о пике распространения саранчи за последние 11 лет. Так, максимальная плодовитость этих вредителей ожидается в 2024 году. А китайские и сингапурские ученые заявили об увеличении ареала обитания саранчовых из-за глобального потепления. По прогнозам, новые очаги распространения саранчи появятся на западе Центральной Азии. Чего стоит ожидать от грядущего нашествия саранчи, как к «грозе посевов» готовятся страны центральноазиатского региона и ожидает ли нас продовольственный кризис, читайте в материале аналитического обозревателя Kazinform.

«Гроза посевов» набирает свою силу каждые 11 лет

Цикл развития активности саранчи варьируется от 8 до 13 лет. В среднем, так называемая «гроза посевов», набирает свою наибольшую силу каждые 11 лет. Прошлый пик стадных саранчовых пришелся на 2011-2012 годы. Ученые всего мира прогнозируют зоны миграции саранчи в пиковый 2024 год.

Исследователи определили 10 стран - горячих точек, которым будут одновременно угрожать нашествия саранчи. Речь идет о странах, совершенно не соседствующих друг с другом, например, это Марокко, Индия и Алжир или Пакистан и Саудовская Аравия. Так как Африка и Южная Азия — это важные житницы мира, одновременное возникновение саранчовых кризисов может привести к серьезному неурожаю, что поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Сингапурские и китайские исследователи считают, что потепление климата, приведет к расширению существующих ареалов обитания саранчи на 13-25%. Они полагают, что новые очаги распространения саранчи появятся и на западе Центральной Азии.

Казахстан – лидер по распространению саранчи в ЦА

Отдел растениеводства и защиты растений Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), подготовил отчет о распространении саранчи на Кавказе и в Центральной Азии. В документе сравнивают статистику мониторинга территории, а также распространения саранчи за 2022 и 2023 годы. Так, количество обследованных площадей существенно сократилась только в Азербайджане, тогда как в других странах показатель находился на том же уровне или выше, чем в 2022 году.

- В Центральной Азии количество обработанных площадей увеличилось на 50%, достигнув 2,4 млн га в 2023 году (против 1,6 млн га в 2022 году). В частности, увеличение произошло в Казахстане: в 2023 году было обработано 1 615 923 га по сравнению с 975 300 га в 2022 году (что на 66% больше) из-за установившейся в течение длительного времени жаркой и сухой погоды во время личиночного периода, - говорится в отчете ФАО.

Инфографика: Kazinform

По данным ФАО, численность саранчи в 2023 году (в выборке анализируемых стран – прим. ред.) во многом увеличилась за счет значительного роста заселений в Казахстане - в четыре раза, в России - почти в два раза. Также количество обработанных в 2023 году площадей (2 763 720 га) также превышало соответствующие показатели кампании 2022 года на 42% (1 948 561 га).

В Центральной Азии количество обработанных площадей увеличилось на 50%, достигнув 2,4 млн га в 2023 году, а в 2022 составляло 1,6 млн гектаров. В частности, увеличение произошло в Казахстане: в 2023 году было обработано 1 615 923 га по сравнению с 975 300 га в 2022 году (что на 66% больше) из-за установившейся в течение длительного времени жаркой и сухой погоды во время личиночного периода итальянского пруса (вид саранчи – прим. ред.).

Лидером по распространению саранчи в Центральной Азии в последние годы является Казахстан с большим отрывом от остальных исследуемых стран. Что касается прогнозов на сезон 2024 года, наша страна остается на первом месте по прогнозам охвата территории распространения саранчовых. Прогнозируемые площади, подлежащие обработке, составляют более 2,5 млн гектаров. Тогда как в Узбекистане – более 500 тысяч гектаров, в России – более 400 тысяч гектаров, в Кыргызстане – всего 65 тысяч гектаров. Получается, что Казахстан лидирует от второго места сразу в 5 раз.

Инфографика: Kazinform

При составлении общего отчета по состоянию в странах ЦА, в ФАО указывают, что во время спокойного периода страны должны посылать сообщения о саранче минимум 1 раз в месяц и отправлять стандартную информацию, запрашиваемую в форме национального ежемесячного бюллетеня.

Погодные условия этой зимой были нехарактерными для центральноазиатского региона: теплее климатической нормы, осадков выпало меньше нормы. Хотя во второй декаде декабря снегопады привели к понижению температуры на большей части центральных и северных регионов ЦА, в долинах южных регионов температура оставалась выше нуля до конца января. По данным аналитиков ФАО, в результате подобных зимних погодных условий ранняя весна может быть более прохладная, что, свою очередь, приведет к задержке отрождения личинок саранчи. Это может означать, что саранча придет позже ожидаемого срока.

Готова ли наша страна к борьбе с саранчой

На борьбу со стадными саранчовыми в Казахстане в этом году в Министерстве сельского хозяйства выделили 4,2 млрд тенге. Кроме того, для полного охвата прогнозируемого объема обработок дополнительно выделено 3,9 млрд тенге из резерва Правительства РК. Также на борьбу с нестадными саранчовыми дополнительные средства выделяют местные исполнительные органы: акиматами регионов будет выделено 2,3 млрд тенге из местных бюджетов.

По данным Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства, в каждом регионе страны работают областные территориальные инспекции и республиканские методические центры, занимающиеся прогнозами и мониторингом распространения саранчи.

По данным министерства, распространение стадных саранчовых особей в сезоне 2024 года ожидают на площади 2,5 млн га, что больше на 922,0 тысяч га, чем было в 2023 году. Ареал распространения саранчи увеличился в Актюбинской и Костанайской областях. Если в 2023 году защитные мероприятия проводились в 3-4 районах, то в текущем году ожидается их распространение в 10-12 районах.

Наибольшее количество вредителей ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. В некоторых регионах Казахстана уже начали плановую обработку посевов инсектицидами (препаратами против насекомых – прим. ред.), например, в Туркестанской области.

- Пока ущерба нет, потому что оперативный сезон только начался. В Туркестанской области начали уже обработку посевов. В настоящее время обработали 44 200 гектаров. Во всех областях Казахстана созданы оперативные штабы, ответственные за саранчу, возглавляемые акиматом, - сказал и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Мухтар Алиев.

Как отмечает эксперт, специальные штабы необходимы для оперативного реагирования в тех случаях, если масштабы саранчи будут превосходить ожидания. Также для этих целей подготовили более 400 единиц специальной техники – ранцевые опрыскиватели, авиационные опрыскиватели и так далее. Этого вполне должно хватить для опрыскивания территорий риска. Обследования будут проведены на площади 37,7 млн га.

В выстраивании защиты против саранчовых министерство работает сообща с соседними государствами.

- Мы работаем в тесном контакте с соседними странами. С Россией у нас граница 7,5 тысяч километров. Поэтому мы проводим совместные обследования, обмениваемся данными. Также сотрудничаем с Кыргызской Республикой, Китаем, - сказал Мухтар Алиев.

В Комитете заверяют, что пока волноваться не о чем, и Казахстан полностью готов к саранче. Однако, некоторые специалисты-энтомологи обеспокоены рисками, вызванные перелетом саранчи. По их мнению, пик распространения саранчи может продлиться несколько лет. Ученые-энтомологи проводят систематические мониторинговые наблюдения за динамикой и развитием вредителей в летний период по взрослым особям, в осенний - по кубышкам и в весенний период - по личинкам для планирования агротехнических и химических обработках.

Фото: ФАО / Свен Торфинн

- Безусловно в этом году ожидается нарастание численности саранчовых и основным фактором является изменение погодных условий - это отсутствие осадков и повышения температурного фона. В этом году 11-летний пик распространения саранчовых, и он может продлиться несколько лет при условии засухи, - рассказала научный сотрудник лаборатории защиты растений НПЦЗХ им. Бараева Вера Давыдова.

Специалисты Научно-производственного центра зернового хозяйства им. Бараева подготовили свои рекомендации для фермеров в борьбе с саранчовыми.

- Рекомендуется фермерам проводить обследование полей, зная при этом их резервацию. Проведение противосаранчовых обработок рекомендуем применять против личинок 2-3 возрастов и это очень важно, так как личинки старших возрастов более устойчивы к действию инсектицидов, поэтому для борьбы с ними нужны более высокие дозировки препаратов. С каждым последующим возрастом увеличивается и площадь обработок и этот фактор имеет важное значение, чем раньше провести обработку, тем это будет эффективнее. А также это экономия средств, времени и пестицидов, - дают свои рекомендации специалисты.

Как пояснили специалисты защиты растений, численность нестадных саранчовых в 2023 году была больше чем в 2022 году. Это дает дополнительное основание считать, что сейчас мы находимся в периоде нарастания и увеличения саранчовых. Мониторинг начинается с весеннего периода по состоянию кубышек саранчовых после перезимовки, путем почвенных раскопок. В летний период проводят маршрутные обследования для уточнения размеров заселенных площадей и определения плотности саранчи на квадратный метр. В результате раскопок, по данным исследователей НПЦЗХ, численность саранчовых в 2024 году прогнозируется выше среднего.

Рост популяции саранчовых, вызванный климатическими изменениями, может привести к продовольственной катастрофе в Центральной Азии, особенно в Казахстане. Стадные саранчовые являются особо опасными, способными к периодическому массовому размножению и распространению, причиняющими экономический, экологический ущерб. Распространение саранчи с численностью выше экономического порога вредоносности может привести к потере 15-30 % урожая сельскохозяйственных культур. Кроме того, вспышка массового распространения саранчовых может привести к их миграции на территории соседних стран и возникновению взаимных претензий.

По мнению Министерства сельского хозяйства, ущерба от саранчовых в Казахстане не ожидается. Но чтобы этого не случилось, необходимо провести защитные химические обработки для предотвращения размножения и нанесения ущерба сельхозкультурам саранчовыми вредителями. В 2024 году из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями выделено 4,2 млрд тенге. Также из резерва Правительства для полного охвата прогнозируемого объема обработок выделены дополнительнве средства в разиере 3,9 млрд тенге.

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