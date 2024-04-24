Нашествие саранчи ожидается в Казахстане. Репортаж из логова насекомых

Личинки саранчи могут съесть тушу коровы, а рой взрослых особей - уничтожить урожай, которым можно было бы накормить десятки тысяч людей. Корреспондент агентства Kazinform побывала в экспедиции по местам обитания саранчи в Жамбылской области и узнала, какую траву любят разные виды саранчи, сколько километров могут преодолеть, чтобы оставить потомство, и как цифровизация помогает бороться с насекомыми.

Как всякий живой организм, саранча проходит определенные фазы развития, зависящие и от земных метеоусловий, и от космических явлений в виде вспышек на Солнце и магнитных бурь. Считается, что на 2023–2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых, когда можно ожидать их максимальной плодовитости и бурной активности.

Ученые полагают, что ареал обитания саранчи на планете может значительно увеличиться из-за потепления климата, а их нашествия могут привести к угрозе продовольственной безопасности. Набеги пустынной саранчи, рой которых в 80 млн особей может занимать площадь в 1 кв км, приводят к голоду в странах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Саранча в Жамбылской области — как это было

По данным Жамбылского филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогноза, на территории жамбылского региона зафиксировано три вида опасной стадной саранчи — марокканской, азиатской и итальянского пруса.

Если в странах Восточной Африки самый масштабный за последние 25 лет «саранчовый кризис» разразился в 2019–2020 годах, то на юге Казахстана всплеск саранчовой активности наблюдался в 2017–2018 годы.

В 2017 году нашествие саранчи охватило территорию семи районов Жамбылской области. Обработку зараженных мест в 121 тысячу га вели наземной техникой и самолетами, задействовали около 700 специалистов, на это выделили 1,2 млрд тенге. Для проведения совместной научно-исследовательской работы в область прибыли делегации Казахского национального, Аграрного, Евразийского технологического университетов, а также специалисты энтомологии и защиты растений США и Италии.

В 2018 году площадь обрабатываемых от саранчи земель увеличили в 3 раза — до 355 тысяч га. В работах участвовали специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, оказывали техническую поддержку, консультировали местных агрономов. В те годы саранча атаковала не только посевы, но и жителей Тараза, залетая даже в квартиры.

Где обитает саранча и как ее найти

РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» в Жамбылской области имеет 10 филиалов, задача которых своевременно выявлять болезни и вредителей растений, сорные растения, особо опасные и вредные организмы. При выявлении таковых направляются сводки госорганам, которые организовывают эпизоотические мероприятия.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

В бескрайней и безлюдной жамбылской степи сейчас идет контрольное обследование мест обитания саранчи с целью определить физиологическое состояние яиц после зимовки. Все сотрудники центра в эти дни находятся в поле, выявляют пораженные участки, для того чтобы сохранить будущий урожай.

— Саранча и ее губительные нашествия описаны еще в Библии и Коране, — рассказывает руководитель центра фитосанитарии Ерлан Куралбаев. — Мне приходилось видеть, как за одну неделю личинки третьего возраста съели целые туши коня и коровы, остались только шерсть и кости. Когда нет зеленой травы, личинки поедают то, что подвернется, у них ротовой аппарат грызущий.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

В этом году у нас прогноз таков, что опасность распространения саранчи есть. По итогам прошлогоднего исследования в нашей области планируется обработать 131 185 га площадей особо опасной саранчи. Из них 25 410 га против азиатской саранчи, 9 755 га против марокканской саранчи и 96 020 га против итальянского пруса. Мы провели осенью мониторинг по кубышкам, в которых под землей находятся яйца саранчи. Теперь в тех же местах весной проводим мониторинг по перезимовавшим кубышкам. Процент поврежденности на сегодняшний день составляет от 4,4% до 26,2%. Показатель небольшой, но думаем, что саранча у нас все-таки будет.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Собеседник рассказал, что у стадной саранчи существует пять возрастов развития от личинки до взрослой особи.

— У марокканской саранчи период перехода от одного возраста в другой длится 5 дней, но это еще зависит от погоды. При благоприятных условиях 5 возрастов проходят за 30 дней, а при неблагоприятных — до 40 дней. У итальянского пруса период перехода от одного возраста в другой может тянуться от 7 до 9 дней, у азиатской саранчи — 10-12 дней. Обработку проводят во втором — третьем возрастах, так как личинка в это время уязвима.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Интересно, что всю свою короткую жизнь, в течение всего лишь одного лета, саранча готовится только к тому, чтобы оставить после себя потомство. А кладку яиц можно найти по травам, которым разные виды саранчи отдают предпочтение.

— Где растет трава «мятлик», можно найти кладку марокканской саранчи. Итальянский прус любит полынь, а азиатская саранча обитает в тростниках, камышах. После того как саранча проходит свои пять возрастов и выходит на поверхность, у нее начинается перелет в основном для того, чтобы развить гениталии. Поиск пищи, поедание посевов — попутно. Главная задача найти самку или самца, спариться, отложить яйца — и все. Жизненный цикл закончен.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Специалисты центра фитосанитарной диагностики по результатам экспедиций определяют видовой состав, плотность, численность саранчи на квадратный метр, развитие болезней. Смотрят, как перезимовали личинки, каково их состояние, сколько яиц в кубышках.

— Ребята-энтомологи сейчас в разных местах набрали материал и будут считать количество яиц, пораженных бактериофагами, грибковыми заболеваниями. Высчитывается процент здоровых яиц, которые могут стать взрослыми особями и создать стадо. Ежегодно в период спаривания и яйцекладки специалисты проводят морфометрические измерения. Определяют фазовое состояние саранчи — стадное или одиночное. По Жамбылской области, как правило, около 25% саранчи идет на подъем, — рассказал Ерлан Куралбаев.

Руководитель отделения центра фитосанитарии в Жамбылском районе Назгуль Атабаева отметила, что у них в районе марокканская саранча распространена в десяти округах, и это более живучий вид саранчи. В 2023 году в районе 4 100 га стали ареалом распространения кладки саранчи, в этом году — примерно 4 800 га.

— Сейчас во всех десяти округах идет систематическое наблюдение за личинками марокканской саранчи, которая у нас обитает. Мониторинг весенне-летнего состояния личинок длится месяц. Как только повышается температура весной — активизируется созревание личинок. Чем теплее, тем им лучше, тем быстрее они выйдут. На пятом возрасте начинается окрыление, через 10 дней саранча поднимается и потом начинается спаривание, это происходит очень шумно, они издают сильный стрекот крыльями. После брюшком они буквально пробуривают землю — и откладывают кубышку с яйцами, сверху кубышку закрывает пенистый секрет для герметизации. Все эти действия предназначены для одного — продолжение рода, — говорит Назгуль Атабаева.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Цифровизация уничтожения вредителей

За свою короткую жизнь саранча может отложить 4 кубышки, в каждой из которых по 30 и более яиц. Только одна особь за сезон, при благоприятных обстоятельствах может дать до 120 и более особей потомства. И, чтобы этого не произошло, проводится обработка мест обитания саранчовых.

В Казахстане для повышения эффективности борьбы с саранчой разрабатывается цифровая карта распространения саранчовых насекомых. Цифровизация процесса мониторинга и передачи данных дошла и до районов и округов страны. Если раньше специалисты фитосанитарии записывали результаты своих обследований в тетрадки, а потом ехали в акиматы и отдавали эти данные, чтобы затем найденные участки были обработаны ядохимикатами, то теперь все делается проще и цивилизованнее.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Раньше мы все писали вручную и ходили на подпись к акиму сельского округа, — говорит Назгуль Атабаева. — Теперь, как в степи появляется интернет, загружаем координаты очагов по карте на специальный сайт, откуда акимат берет данные и направляет в эту местность компании, которые выиграли тендеры на обработку. Важно заранее предупредить животноводов, кто держит скот, что прошла химобработка и скотину нельзя пускать пастись на эту территорию.

Как мигрирует саранча

По словам руководителя ГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция Комитета госинспекции в АПК Минсельхоза РК Каныша Алиева, также находившегося в экспедиции, главная задача его ведомства — защита и карантин растений в сельском хозяйстве, в том числе мониторинг состояния саранчовых, угрожающих посевам.

— Крупные стаи саранчи мигрируют обычно по территории нескольких государств и угрожают растениеводству в пустынных районах мира. Миграцию из соседних Узбекистана, Кыргызстана к нам мы пока не замечали. Но у нас постоянно идет совместное обследование приграничной зоны с этими странами, с Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областями Казахстана. Работа идет на уровне сопредельных районов, сопредельных областей и сопредельных стран, — говорит Каныш Алиев.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

По словам собеседника, определенных путей миграции у саранчи не выявлено.

— Когда саранча находится в не стадной фазе, миграции практически нет. А вот когда идет подъем, пик численности, то саранча каким-то образом координирует определенный маршрут и имеет способность возвращаться. Но если на пути миграции есть участки, благоприятные для откладки яиц, и пришло время, они там и отложат. Азиатская саранча, пролетев 2-3 тысячи километров, возвращается обратно, спаривается и оставляет потомство. Благоприятными участками чаще всего бывают камышовые заросли, где есть вода. Много саранчи у нас в устьях рек Шу, Талас, — отметил руководитель областной территориальной инспекции.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

В Казахстане увеличиваются площади распространения стадных саранчовых. Если в 2020 году это было 514 тысяч га, в 2021 году — 626, то в 2022 году уже 975 тысяч га. В 2023 году при прогнозе 1,5 млн га распространения саранчовых фактически пришлось обработать 1,6 млн га. В 2024 году прогнозируется 2,5 млн га, из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге и дополнительно направлено около 4 млрд.

По мнению специалистов, обширное распространение и активизация вредных насекомых, в том числе саранчи, имеет и экологические причины. Из-за химобработки зеленых насаждений, бесконтрольной их вырубки становится меньше птиц, а сокращение численности пернатых приводит к увеличению насекомых.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Чтобы не допустить распространения саранчовых, необходимы две вещи — достоверный прогноз их численности и своевременная, а главное, качественная обработка химреагентами. Прогнозированием занимаются специалисты РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов». Химическую обработку мест обитания саранчи организуют местные исполнительные органы, привлекая частные компании через тендеры. Это обстоятельство вызывает обеспокоенность у специалистов фитосанитарии.