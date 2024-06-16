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    20:15, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Девочки утонули в реке в Костанайской области

    Двое мужчин утонули в Кульсары
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте. Трагедия произошла сегодня в селе Кенерал Федоровского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

    Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются.

    ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах!

    Теги:
    ДЧС Костанайская область Реки Происшествия
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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