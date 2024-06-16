Девочки утонули в реке в Костанайской области

Двое подростков утонули в реке Уй Костанайской области, купаясь в необорудованном месте. Трагедия произошла сегодня в селе Кенерал Федоровского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, девочки 2014 и 2015 годов рождения купались в необорудованном месте без присмотра взрослых.

Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни. Поиски второго подростка продолжаются.

ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах!