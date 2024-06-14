Алматинские выпускники сдают ЕНТ - фоторепортаж

16 мая в Казахстане началось Единое национальное тестирование для выпускников школ и колледжей. Оно продлится до 5 июля. В этом году всем абитуриентам, как и в прошлые годы, предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. Фотокорреспондент агентства Kazinform из Алматы побывал в пункте проведения тестирования и показал эмоции самих участников.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В крупнейшем городе страны — Алматы, Единое национальное тестирование проводится только в одном месте — на территории Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Здесь в день «испытания» проходят около 1000 человек — утром и после обеда.

ЕНТ — это вступительные экзамены в вуз, а для абитуриентов — это действительно большое испытание. Многие из них переживают, готовятся долгое время, чтобы получить заветный грант и поступить в желаемое учебное заведение. Для абитуриентов в этом году на бакалавриат выделили 62 741 грант по различным специальностям.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Участники тестирования перед входом в здание проходят тщательную проверку. Если они пытаются пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы, то их не допускают в аудиторию. По словам руководителя Национального центра тестирования по городу Алматы Нурсулу Алибиевой, на сегодня выявлено более 40 таких нарушений.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Выпускникам, нарушившим требования, сразу же был составлен акт и они не были допущены к тестированию. Тем не менее, этим кандидатам предоставляется возможность сдать тест второй раз. Но им не следует повторно допускать те же ошибки, — рассказывает она.

Согласно официальным данным, по городу на тестирование зарегистрировано 27 801 человек. Это включая студентов колледжей и выпускников прошлых лет. Из них 66% — на казахском языке, 34% — на русском, 43 человека — на английском языке.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Что касается формата ЕНТ, то он остается таким же: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных). Всего тестовых заданий — 120. Общее время тестирования: 4 часа. Максимальное количество баллов — 140.

На территории центра обслуживания студентов, где проводится тестирование, также можно увидеть бригаду скорой помощи. Дежурный врач Ерболат Сарсенов в беседе с нашим корреспондентом заявил, что они с коллегами контролируют состояние выпускников.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— К счастью, здесь еще не было каких-то серьезных случаев, критических моментов. Но мы всегда наготове. Помогаем участникам, если они будут чувствовать себя плохо, во время экзаменов ведь все может случиться, ребята переживают, некоторые могут потерять сознание. Поэтому контролировать надо. А если у выпускника высокая температура, то он уже не будет допущен в аудиторию, при кашле он должен носить маску, — говорит врач.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В день сдачи теста как правило многие переживают, ведь это ответственный момент для каждого. Однако, такой картины мы не наблюдали. Многие выпускники пребывали в хорошем настроении, шутили, смеялись, общались, а некоторые вовсе были уверены в своих знаниях.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Спустя больше часа участники ЕНТ уже начали постепенно выходить. С некоторыми из них мы решили поговорить. Один из них выпускник одного из колледжей Уласбек Амирханов. Он рассказал, что целенаправленно готовился к поступлению в вуз и более полугода посещал один из центров подготовки. Доволен сегодняшними результатами.

— Как настроение? Хорошо. Наш куратор перед сдачей ЕНТ нам дал важный совет: «думайте, что вы получите самый худший балл, тогда будет все хорошо» (смеется), поэтому я особо не переживал. Сам я думал, что будет 60-70 баллов, но набрал 80. Это хороший результат для меня, очень рад, — поделился эмоциями Уласбек.

За ним вышел еще один парень, набравший 119 баллов. Но у него не было настроения.

— 119 баллов неплохо, но, этого будет недостаточно для выбранной профессии. Я хочу стать врачом в будущем. Но для этого надо набрать минимум 120 баллов, — коротко ответил он.

Еще одна наша героиня — Аружан Сагындыккызы. Она была студентом до этого, но бросила учебу после окончания второго курса, так как ей не нравилась выбранная профессия.

— Сегодня на Единое национальное тестирование я возвращаюсь спустя два года. Училась в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Но меня там не устраивала выбранная профессия, потому что я поступала туда не по своей воли. Попала в этот вуз по просьбе своего брата, но я не жалею ни о чем. Спустя два года я приняла для себя сложное решение и бросила учебу. Сегодня сдала тест, получила 80 из 140 баллов, вроде неплохо, — говорит алматинка.

Среди абитуриентов также были и кандасы. Девушка по имени Молдир приехала в Алматы из соседнего государства ради учебы.

— Было сильное волнение. Выхожу с удовлетворительным результатом. Я приехала в Казахстан из Китая в прошлом году. Целенаправленно готовилась целый год в одном из центров по подготовке к тестированию. Мечтаю учиться в Алматы, — говорит Молдир Ыкыллас.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В этом году количество желающих сдать ЕНТ выросло на 19 тысяч по сравнению с показателями прошлого года. Всего на сдачу ЕНТ подали 181 тысяча человек, а с учетом возможности сдать тестирование дважды, в Национальный центр тестирования поступило 330 тысяч заявлений.

По данным НЦТ, пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный — 138 баллов, его набрал школьник из Туркестанской области.

После завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает по каким темам он допустил ошибки. По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет «Грамотность чтения», в среднем, освоение составляет 75%. Хуже справились ребята, сдающие «Физику» — только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалось «Механические волны».

Кроме того, благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за три недели в ЕНТ приняло участие 387 абитуриентов с ООП.

На сегодня по стране выявлено 207 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 152 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено.

Отметим, после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее в Национальном центре тестирования РК предоставили информацию о пороговых баллах вузов для участия в конкурсе грантов.