Школьник из Кентау набрал самый высокий балл на ЕНТ по стране

Кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал 138 баллов. Этот показатель пока самый высокий по стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Айдос Хайруллаулы 10 лет учился в школе-лицее №16 имени Юрия Гагарина, в 11 классе перешел в школу «Грант». Он хочет стать учителем математики в будущем.

В Туркестанской области в 2023-2024 учебном году на участие в Едином национальном тестировании подали заявки 27 340 учащихся. В целом по области 32 306 учащихся окончили 11 класс. Из них 1 727 - претенденты на знак «Алтын белгі», 2 466 учащихся - на «аттестат с отличием».