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    09:01, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Чиновники выехали в регионы РК для борьбы с саранчой

    Серик Жумангарин
    Фото: Правительство РК

    В связи с быстрым распространением саранчи руководство Министерства сельского хозяйства выехало в регионы для координации мер на местах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Как сообщили в ведомстве, центральный оперштаб перешел на заседания два раза в неделю. Все регионы на ручном режиме работы: непрерывно мониторят обстановку и сразу же передислоцируют технику и дополнительный объем пестицидов в места, где необходимо усилить обработку.

    В Туркестанской области ситуация осложняется жарой и распространением саранчи на площади 60 тысяч гектаров дополнительно. По состоянию на 10 июня из них уже обработано 45,3 тысячи га: 36,8 тысячи га в Арыси, 6,7 тысячи га — в Шардаринском районе, 1,6 тысячи га — в Келесском районе.

    Для оперативного управления организационными мероприятиями в область Жетысу выезжает вице-премьер Серик Жумангарин, в Туркестанскую область — министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в Костанайскую и Актюбинскую области — вице-министры сельского хозяйства.

    Кроме того, от МСХ в Туркестанскую область уже прикомандированы 46 сотрудников, которые исследуют территорию в поисках мест для обработки. При их обнаружении проводится повторная обработка двойной дозой химикатов.

    Напомним, обработку дополнительных земельных участков от саранчи проводят в Туркестанской области.

    — Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году, — заявил Серик Жумангарин.

    Теги:
    Саранча Серик Жумангарин Правительство РК Регионы Казахстана Минсельхоз Оперштаб Жара
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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